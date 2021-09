DIRETTA ITALIA MONTENEGRO U21/ Streaming Rai: un solo precedente tra le due squadre

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO U21: IL PRECEDENTE

Italia Montenegro U21 ha un solo precedente, ed è una partita amichevole nemmeno troppo recente. Le due nazionali non si erano mai incrociate prima di questa sfida, ovviamente in contesti ufficiali, e questo doppio incrocio nel gruppo 6 rappresenta la prima occasione di match per le qualificazioni agli Europei Under 21, tenendo poi conto del fatto che il Montenegro non è mai riuscito a qualificarsi per la fase finale di questa competizione, rendendo ancor più complesso l’incrocio con gli azzurrini. L’amichevole di cui parliamo era andata in scena nel giugno 2014: eravamo allo stadio Teofilo Patini, dunque Castel di Sangro, e l’Italia U21 era quella di Gigi Di Biagio che da un anno aveva preso il posto di Devis Mangia, sconfitto nella finale degli Europei. La partita era terminata 4-0 in favore dell’Italia: nel primo tempo gli azzurrini avevano segnato tre volte tra il 19’ e il 34’, prima con un rigore di Andrea Belotti, poi con un sinistro di Riccardo Improta e infine con una punizione di Cristiano Biraghi. Al 92’ poi il poker lo aveva servito Marcello Trotta; in campo c’erano anche Davide Zappacosta, Daniele Baselli, Stefano Sturaro e Domenico Berardi, in pancina Simone Verdi. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Italia Montenegro U21/ Nicolato fa turnover? (Qualificazioni)

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO U21 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Montenegro U21 viene affidata alla televisione di stato: anche le partite della nostra nazionale giovanile sono in chiaro, nello specifico per oggi pomeriggio l’appuntamento è su Rai Due. Il canale è raggiungibile, eventualmente, anche dal decoder satellitare; qualora non poteste mettervi davanti a un televisore, l’emittente fornirà senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, per il quale basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi al sito o all’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Mondiali ed Europei ogni due anni/ Fifa studia il nuovo format, ma la Uefa...

AZZURRINI A VICENZA!

Italia Montenegro U21, che sarà diretta dall’arbitro norvegese Espen Eskås, si gioca alle ore 17:30 di martedì 7 settembre presso il Romeo Menti di Vicenza: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo 6 delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. L’esordio degli azzurrini è stato positivo: venerdì i ragazzi di Paolo Nicolato hanno rifilato tre gol al Lussemburgo brillando a Empoli, ma la strada verso la fase finale del torneo è lunga e si attendono le partite più probanti (che saranno quelle contro Svezia e Irlanda), nelle quali ci giocheremo davvero primo posto e pass.

Covid “Maschi under 40 contagiati più delle donne”/ Iss "Gli effetti di Euro 2020"

Intanto, è chiaro che non bisogna perdere punti preziosi e provare magari ad aumentare sensibilmente la differenza reti; al momento il Montenegro è davanti a noi di un punto ma ha anche giocato tre partite, l’obiettivo a lungo termine sarà quello di cancellare le ultime apparizioni agli Europei Under 21 e provare nuovamente a vincere un titolo che manca da tempo. Per adesso, ovviamente, aspettiamo che la diretta di Italia Montenegro U21 prenda il via, e facciamo una breve analisi circa le potenziali scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U21

È possibile che per Italia Montenegro U21 qualche modifica per gli azzurrini ci sia: in porta Carnesecchi verrà confermato, davanti a lui se la gioca Papetti (con Carboni) mentre dovrebbe esserci ancora Pirola, con Bellanova a destra e Calafiori che insidia Udogie sull’altro versante. In mezzo Fagioli e Brescianini possono sostituire Rovella e Samuele Ricci, con Tonali già grande protagonista e che dovrebbe venire confermato; poi un tridente offensivo nel quale Cancellieri e Piccoli giocheranno sugli esterni, mentre Eddie Salcedo può prendere la maglia di Lorenzo Colombo al centro.

Il Montenegro U21 di Miodrag Vukotić si schiera con il 4-2-3-1: Popovic tra i pali, davanti a lui due difensori centrali come Milic e Babic con il supporto degli esterni che dovrebbero essere Dresaj e Raznatovic. A centrocampo, Srdjan Krstovic farà coppia con Brnovic; Pesukic e Sijaric agiranno invece come laterali sulla trequarti, in mezzo a loro dovrebbe esserci Milan Vukotic. Ballottaggio per il ruolo di prima punta: Mijovic se la gioca con Nikola Krstovic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA