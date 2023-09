DIRETTA ITALIA NAMIBIA/ Video streaming Rai 2: anche 4 anni fa… (Mondiali rugby 2023, oggi 9 settembre)

DIRETTA ITALIA NAMIBIA: IL PRECEDENTE

Presentando la diretta di Italia Namibia, abbiamo già evidenziato il fatto che curiosamente gli Azzurri debuttarono anche quattro anni fa ai Mondiali di rugby proprio contro la Namibia. Eravamo in Giappone e gli Azzurri erano nel girone B insieme a Nuova Zelanda, Sudafrica, Canada e appunto Namibia, con il match inaugurale che fu disputato il 22 settembre 2019 a Higashiōsaka, nei pressi di Osaka. L’inizio fu complicato perché la prima meta fu per la Namibia, ma alla lunga gli Azzurri imposero la loro superiorità e vinsero con il netto punteggio di 47-22, con la bellezza di sette mete (delle quali una tecnica) più cinque trasformazioni, mentre la Namibia non andò oltre tre mete, due trasformazioni e un calcio di punizione.

Video/ Francia Nuova Zelanda (27-13) highlights: All Blacks sconfitti! (Rugby World Cup 9 settembre 2023)

Da notare che nella Coppa del Mondo di rugby la presenza della Namibia è costante almeno dal 1999 in poi, sempre come seconda africana al fianco dei cugini del Sudafrica, ma finora non è ancora riuscita a vincere nemmeno una partita. L’obiettivo della Namibia sembra quindi essere molto chiaro, ma noi naturalmente speriamo che lo raggiungano eventualmente contro l’Uruguay… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Francia Nuova Zelanda (risultato finale 27-13): meta di Jaminet! Mondiali rugby 8 settembre 2023

ITALIA NAMIBIA, DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Namibia in chiaro per tutti sarà garantita integralmente su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Namibia. In alternativa, ecco i canali di Sky Sport o il servizio Sky Go (oppure anche Now TV) per gli abbonati alla televisione satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA NAMIBIA

ITALIA NAMIBIA, COPPA DEL MONDO RUGBY 2023: LA DIRETTA

Italia Namibia, in diretta dallo stadio Geoffroy Guichard di Saint Etienne, si gioca alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 9 settembre: sarà il debutto degli Azzurri ai Mondiali di rugby 2023 organizzati in Francia, nei quali l’Italia è stata inserita nel girone A insieme alla formazione africana, all’Uruguay e soprattutto con Nuova Zelanda e Francia. Il calendario inizialmente ci dà una mano (teorica), perché si comincia con la diretta di Italia Namibia e il secondo impegno sarà contro l’Uruguay, due partite da vincere per poi cercare gloria contro gli All Blacks o almeno contro i padroni di casa, impresa comunque a sua volta complicata.

Sudafrica Inghilterra/ Mondiali Rugby, Bergamasco: inglesi favoriti! (esclusiva)

La formula è rimasta la stessa delle precedenti edizioni della Coppa del Mondo di rugby: 20 Nazionali partecipanti divise in quattro gironi da cinque; le prime due accedono ai quarti di finale, la terza si prende almeno la qualificazione per la prossima edizione nel 2027 ma è eliminata al pari di quarta e quinta. La logica dice che proprio il terzo posto potrebbe essere il nostro orizzonte e per assicurarcelo dobbiamo vincere con Namibia e Uruguay, per poi tentare il colpaccio nelle due successive partite contro le big. Intanto però dobbiamo partire con il piede giusto: che cosa dirà la diretta di Italia Namibia?

DIRETTA ITALIA NAMIBIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Namibia, possiamo dire che nelle scorse settimane gli Azzurri hanno giocato quattro test-match amichevoli, vincendo i due alla nostra portata contro Romania e Giappone e perdendo invece contro Scozia e Irlanda, sia pure in entrambi i casi con la difficoltà aggiuntiva di giocare in trasferta. In ogni caso, sembra la conferma del nostro ruolo da terza forza del girone, piazzamento al quale siamo ormai abituati perché ai Mondiali di rugby sembra ormai ripetersi sempre lo stesso scenario, che vede l’Italia più forte delle outsider ma non in grado di sconfiggere le big.

Ad esempio, quattro anni fa vincemmo proprio contro la Namibia per 47-22 in quella che pure allora fu la nostra partita d’esordio, poi vincemmo con un bellissimo 48-7 contro il Canada la seconda partita ma poi crollammo con una sconfitta per 49-3 contro il Sudafrica che fu sufficiente a condannarci al “solito” terzo posto – fu poi cancellata per maltempo la partita contro la Nuova Zelanda, con la soddisfazione formale di un pareggio per 0-0 contro gli All Blacks che però non ci evitò di chiudere alle spalle dei due colossi australi. Per ora l’obiettivo è quello di ripetere la buona partenza, per di più contro gli stessi rivali al debutto: cosa succederà nella diretta di Italia Namibia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA