Diretta Italia Namibia/ Streaming video Rai: debutto ai Mondiali rugby 2019

Italia Namibia, diretta dall’arbitro australiano Nic Berry, si gioca alle ore 7.15 della mattina italiana di oggi, domenica 22 settembre 2019, presso lo Hanazono Rugby Stadium di Higashiōsaka come primo impegno degli azzurri nel girone B della prima fase dei Mondiali di rugby 2019. Italia Namibia è un esordio sulla carta abbastanza soft, partita senza dubbio da vincere per la nostra Nazionale di rugby al pari della successiva sfida contro il Canada per avere speranze di passare il turno e accedere per la prima volta nella nostra storia ai quarti di finale. La formula è quella ormai consueta della Coppa del Mondo: quattro gironi da cinque, in ognuno si prime due si qualificano ai quarti. Considerando che abbiamo nel gruppo Nuova Zelanda e Sudafrica la missione si annuncia difficile e dovremmo fare la corsa soprattutto sugli Springboks. Naturalmente però adesso si deve pensare a Italia Namibia, perché se non si vince oggi i sogni di gloria finirebbero ancora prima di cominciare…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA NAMIBIA

La diretta tv di Italia Namibia sarà garantita su Rai Due e di conseguenza in chiaro per tutti: i Mondiali di rugby 2019 sono infatti una esclusiva Rai e le partite dell’Italia godono naturalmente la ribalta dei canali generalisti, anche se oggi l’orario sarà abbastanza scomodo. La diretta streaming video sarà ugualmente gratuita e garantita a tutti, in questo caso tramite sito oppure app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI ITALIA NAMIBIA SU RAI PLAY

DIRETTA ITALIA NAMIBIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Italia Namibia, abbiamo già accennato al fatto che questa sarà una partita da vincere per gli azzurri. Gli ultimi test match amichevoli in preparazione ai Mondiali di rugby ci hanno detto che la nostra Nazionale continua a vivere in una sorta di limbo, nettamente superiore alle squadre di rango inferiore (eloquente la vittoria per 85-15 contro la Russia) ma anche piuttosto lontano dalle big, come ci hanno mostrato le sconfitte contro Irlanda, Francia ed infine nell’ultimo test con l’Inghilterra. Per almeno un paio di partite tuttavia siamo noi la favorita, di conseguenza l’auspicio è che l’Italia rispetti i pronostici contro Namibia e Canada, per ottenere almeno l’obiettivo minimo della nostra spedizione. Ricordiamo infatti che serve arrivare terzi nel girone per ottenere subito la qualificazione per la prossima edizione della Coppa del Mondo. I primi due match dunque ci darebbero la certezza di questo traguardo e la base per sognare qualcosa di più: in campo per vincere!



