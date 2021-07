Diretta Italia Nigeria/ Basket streaming video tv, decisiva! (Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA NIGERIA BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020

Italia Nigeria è in diretta alle ore 6:40 di sabato 31 agosto: si gioca la terza e ultima partita del gruppo B nel torneo di basket maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020. Sfida decisiva per la qualificazione: si entra infatti in questo turno con gli azzurri secondi in classifica con 3 punti (la sconfitta ne porta in dote 1) appaiati alla Germania, con cui hanno però vinto la sfida diretta e dunque hanno un bel vantaggio, considerando che i tedeschi giocheranno contro un’Australia già qualificata e che vuole blindare il primo posto per evitare un brutto accoppiamento nei quarti.

Tuttavia il rischio è quello di un arrivo di tre nazionali a 4 punti: dunque conterebbe la differenza canestri nelle sfide dirette, e in questo momento la Germania si trova a -3 e la Nigeria a -7 contro il +10 dell’Italia, che però inevitabilmente peggiorerebbe con una sconfitta. Il terzo posto ci garantirebbe di essere una delle due migliori terze (nel gruppo C nessuna potrebbe arrivare a 4 punti) ma bisogna andare a prenderselo; vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Italia Nigeria, intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali legati alla partita.

DIRETTA ITALIA NIGERIA BASKET: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Italia Nigeria basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento in cui l’Italia potrebbe avvicinare la zona medaglia (anche per la sua breve durata), in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

DIRETTA ITALIA NIGERIA BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Nigeria ci presenta una partita tosta, all’interno del torneo di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020: un match decisivo, nel quale dovremo “solo” stare attenti a non prendere un’imbarcata ma che avrà una bella dose di stress ed ansia. Quello che abbiamo visto fino a oggi è positivo: prima la rimonta contro la Germania che ci aveva preso le misure e sembrava poter condurre in porto la vittoria, poi il ko di 3 punti contro l’Australia che abbiamo tenuto dietro per tutto il primo tempo, prima di accusare un calo determinante nel terzo periodo. Gli australiani comunque giocano per le medaglie e dunque sono di un altro livello rispetto a noi, nel senso che la corsa per passare il girone non doveva essere su di loro; anche l’Italia può aspirare al podio ma dovrà confermarlo giorno per giorno e partita per partita. La Nigeria fin qui ha sempre perso, ma non va dimenticato che nella preparazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 ha battuto gli Usa: dunque si tratta di una nazionale pericolosa e che ha talento, alcuni dei suoi giocatori sono impegnati nella NBA e anche l’esperienza non manca. Tra poco Italia Nigeria prende il via, speriamo di poter raccontare una nostra qualificazione ai quarti del torneo di basket maschile…



