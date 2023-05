DIRETTA ITALIA NIGERIA U20/ Video streaming Rai: le parole del CT Carmine Nunziata

DIRETTA ITALIA NIGERIA U20: PARLA NUNZIATA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Nigeria U20, possiamo fare un passo indietro a domenica, quando a Mendoza gli Azzurrini hanno dominato a lungo la partita contro il Brasile, salendo fin sul 3-0 già nel primo tempo prima di subire il tentativo di rimonta da parte dei verdeoro, che però si è fermato al 3-2. Vittoria al debutto quindi per l’Italia Under 20, spinta anche dal tifo del pubblico di casa, che era tutto per gli Azzurrini, che comunque hanno soprattutto convinto con una eccellente prestazione sul campo.

Mondiali calcio femminili non trasmessi in tv?/ Infantino: “Offerte emittenti basse”

Di conseguenza, il commissario tecnico della nostra U20, Carmine Nunziata, era comprensibilmente raggiante al termine della gara: “Era importante vincere questa partita, perché la prima è fondamentale non solo per la classifica, ma per dare morale al gruppo e renderlo consapevole della propria forza. I ragazzi sono stati fantastici, tutti, nessuno escluso. Un grande gruppo”, queste sono state le parole a caldo del c.t. Nunziata dopo la vittoria della sua Italia U20 contro il Brasile domenica, riportate dal sito Internet ufficiale della Figc. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Fifa, 355 mln di euro per i club/ Budget per squadre che cedono giocatori ai Mondiali

ITALIA NIGERIA U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Nigeria U20 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico sportivo della nostra tv di Stato che trovate al numero 58 del telecomando, di conseguenza segnaliamo anche la possibilità della diretta streaming video di Italia Nigeria U20, che sarà naturalmente garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA NIGERIA U20 SU RAI PLAY

ITALIA NIGERIA U20: AZZURRINI SCATENATI!

Italia Nigeria U20, in diretta dallo stadio Malvinas Argentinas di Mendoza, in Argentina, sarà la partita valida per la seconda giornata del girone D del Mondiale Under 20 del 2023, ospitato appunto in Argentina: l’appuntamento con il fischio d’inizio sarà alle ore 20.00 di questa sera in Italia, perché si giocherà alle ore 15.00 locali del pomeriggio. Le aspettative circa la diretta di Italia Nigeria U20 sono piuttosto alte dopo la meravigliosa vittoria di domenica per 3-2 contro il Brasile nella prima giornata di questi Mondiali per gli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata.

"Benzema poteva giocare in Qatar"/ L'agente scatena la bufera su Deschamps

Battere il Brasile a un Mondiale ha sempre un fascino speciale, specie se capita con un pirotecnico 3-2, punteggio che naturalmente richiama Spagna 1982: gli eroi sono stati Prati e Casadei (doppietta), autori dei tre gol dell’Italia Under 20 per battere i verdeoro pur con qualche brivido nel finale dovuto al tentativo di rimonta del Brasile. La Nigeria U20 invece ha debuttato in questi Mondiali Under 20 vincendo per 2-1 contro la Repubblica Dominicana l’altra sfida della prima giornata del nostro girone, con una seconda vittoria potremmo addirittura essere già certi del primo posto. In ogni caso, siamo davvero curiosi di rivedere in campo i nostri splendidi Azzurrini: che cosa ci dirà la diretta di Italia Nigeria U20?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NIGERIA U20

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Italia Nigeria U20. Pur giocando ogni tre giorni, è lecito attendersi che il nostro c.t. Carmine Nunziata insista sui protagonisti della vittoria contro il Brasile, quindi per gli Azzurrini disegniamo il modulo 4-3-2-1 con il portiere Desplanches e davanti a lui la difesa a quattro formata da Zanotti, Ghilardi, Guarino e Turicchia; ecco poi a centrocampo il terzetto con Prati, Faticanti e capitan Casadei; infine il reparto offensivo potrebbe vedere di nuovo Pafundi e Baldanzi sulla trequarti, alle spalle della prima punta Esposito.

Per quanto riguarda la Nigeria U20, il commissario tecnico è Ladan Bosso e per i giovani africani potremmo indicare di base un modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici giocatori titolari: Aniagboso in porta; la difesa a quattro con Bameyi, Fredrick, Ogwuche e Agbalaka da destra a sinistra; nel cuore della mediana la coppia formata da Nnadi e Daga; sulla trequarti ecco poi da destra a sinistra Muhammad, Samson Lawal e Jude a supporto del centravanti, che dovrebbe essere Salim Fago Lawal.











© RIPRODUZIONE RISERVATA