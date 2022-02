Diretta Italia Norvegia/ Finale curling doppio misto streaming video Rai 2: per l’oro

DIRETTA ITALIA NORVEGIA CURLING: AZZURRI LANCIATI!

Italia Norvegia, in diretta dal National Aquatics Centre, è la finale del doppio misto di curling che scriverà in ogni caso una pagina di storia per lo sport italiano alle Olimpiadi Pechino 2022, perché Stefania Constantini ed Amos Mosaner conquisteranno la prima medaglia olimpica di sempre per l’Italia nel curling, che sarà dunque il dodicesimo sport sui 15 dei Giochi invernali a vederci per almeno una volta sul podio. Dopo dieci vittorie su dieci tra fase a gironi e semifinale, sarebbe però un peccato fermarsi sul più bello: appuntamento allora alle ore 13.05 di oggi pomeriggio, martedì 8 febbraio 2022, per la diretta della finale Italia Norvegia, che ci dirà se la “favola” del doppio misto di curling si concluderà nel migliore dei mondi.

Nel giro di pochi giorni è rinato l’amore per il curling, che era sbocciato a Torino 2006 ma poi era tornato nel “dimenticatoio” dei cosiddetti sport minori, dei quali purtroppo ci ricordiamo solo quando regalano vittorie inattese. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno già rovesciato le gerarchie: si qualificavano per le semifinali le prime quattro del girone da dieci della prima fase, loro hanno ottenuto nove vittorie su nove; ecco dunque l’abbinamento in semifinale con la Svezia, che aveva chiuso al quarto posto ed è stata spazzata via in semifinale con un leggendario 8-1. Adesso la leggenda è ad un passo: cosa succederà in Italia Norvegia?

DIRETTA ITALIA NORVEGIA CURLING STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DEL DOPPIO MISTO

La diretta tv di Italia Norvegia, finale del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022, sarà garantita sui canali della Rai (possono essere Rai Due e Rai Sport + HD) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA ITALIA NORVEGIA CURLING: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Norvegia di curling decreterà la squadra vincitrice del torneo di doppio misto alle Olimpiadi Pechino 2022. Come dice il nome, si tratta di una specialità nella quale si gareggia a coppie, un uomo e un a donna, che si è aggiunta solamente nel 2018 nel programma dei Giochi ai “classici” tornei maschile e femminile. Si gioca sulla distanza di otto tempi (supplementari in caso di parità): ad ogni tempo, la squadra le cui pietre sono più vicine al centro ottiene un punto per ogni stone più vicina rispetto alla prima degli avversari. Curiosità: le pietre pesano 17,74 kg e sono di un granito estratto in Scozia, che è la patria del curling.

Pillole di curiosità che è giusto dare per cercare di seguire nel migliore dei modi la finale Italia Norvegia, che naturalmente attirerà una platea di interessati enormemente superiore ai circa 400 praticanti che il curling vanta in Italia, quasi solamente in Val di Cembra, a Cortina e Pinerolo o dintorni. Aumentare la popolarità è un obiettivo già raggiunto; la medaglia pure; adesso si può dare l’attacco all’oro, contro la Norvegia che abbiamo già battuto per 11-8 nel girone e che ieri ha vinto per 6-5 la semifinale contro la Gran Bretagna, molto più incerta del successo per 8-1 con cui abbiamo spazzato via la Svezia.

