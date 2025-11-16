Diretta Italia Norvegia streaming video Rai 1: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nelle qualificazioni mondiali, oggi 16 novembre 2025

DIRETTA ITALIA NORVEGIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Si torna nel passato nella diretta di Italia Norvegia, dove gli azzurri dovranno fare i conti con la pessima gestione nella precedente uscita. Cerchiamo di capire se il 3-0 della precedente tornata sia stato un unicum oppure se invece ci sono i presupposti anche oggi (purtroppo) per un canovaccio simile. Gli Azzurri hanno quasi sempre avuto la meglio, ma i norvegesi hanno costruito, negli anni, un rapporto di reciproco rispetto fatto di partite combattute, difese solide e pochi gol. Il bilancio complessivo recita 18 partite totali: 11 vittorie dell’Italia, 5 pareggi e 2 successi della Norvegia, segno di una rivalità meno scontata di quanto i numeri possano suggerire.

Indimenticabile la vittoria dei Mondiali del 1994, con il gol di Dino Baggio, l’espulsione di Pagliuca e il celebre cambio forzato di Roberto Baggio, così come l’1-0 azzurro ai Mondiali 1998, deciso Christian Vieri. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Italia Norvegia, il fischio dell’arbitro sta per arrivare e con esso il nostro commento live, si parte! ITALIA (3-5-2): G. Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, A. Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, F. Pio Esposito. Allenatore: Gennaro Gattuso NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Thortsvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Allenatore: Stale Solbakken (agg. Gianmarco Mannara)

ITALIA NORVEGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Norvegia in tv sarà naturalmente su Trai 1 in chiaro per tutti, oppure in diretta streaming video con sito e app di Rai Play.

ITALIA NORVEGIA: DI FATTO UN TEST VERSO I PLAYOFF

Il gran finale del girone I diventa di fatto un test di lusso verso i playoff di marzo: la diretta Italia Norvegia assumerà quindi questo significato stasera, domenica 16 novembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, partita che solo in teoria avrà ancora in palio il primo posto e quindi la qualificazione immediata.

Per essere chiari: l’Italia per strappare il primo posto alla Norvegia dovrebbe vincere con nove gol di scarto, dal momento che gli scandinavi vantano un clamoroso +29 nella differenza reti contro il +12 degli Azzurri ed è questa la discriminante decisiva in caso di arrivo a pari punti, non lo scontro diretto – che comunque all’andata vide la Norvegia vincere 3-0.

Insomma, l’Italia è seconda e si deve preparare agli spareggi che si giocheranno a marzo, si può recriminare sulla sfortuna perché con sei vittorie in sette partite non possiamo sperare di andare oltre il secondo posto, ma questa è la realtà e il c.t. Gennaro Gattuso aspetta risposte importanti dalla super sfida contro i norvegesi.

Onore ai nostri rivali che hanno vinto sette partite sia sette e quasi sempre con risultati molto larghi, anche gli Azzurri comunque arrivano alla diretta Italia Norvegia dopo sei vittorie consecutive, delle quali ben cinque ottenute da Gattuso, che quindi sembra sulla strada giusta per riportare l’Italia dove le compete, anche se di nuovo dovremo passare dai playoff.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA

Liberate dai calcoli, le probabili formazioni della diretta Italia Norvegia cosa ci potranno offrire? Per Gennaro Gattuso magari un nuovo 4-2-3-1 ma con alcuni cambi fra i titolari, ad esempio in porta potrebbe tornare Donnarumma, in difesa Di Lorenzo e Bastoni, a centrocampo Barella che giovedì era squalificato, sulla sinistra Dimarco e davanti Retegui, con un turnover quindi molto ampio.

La Norvegia di Ståle Solbakken non ha molti calcoli da fare, ma sicuramente vorrà onorare la qualificazione mettendo la ciliegina sulla torta nella trasferta più difficile, quindi tutto sommato potrebbero ancora giocare i migliori nel 4-4-2 scandinavo, con particolare riferimento a Nusa come ala sinistra più la coppia d’attacco naturalmente con Haaland e Sorloth.

PRONOSTICO E QUOTE

Con poco ormai in palio, le agenzie considerano favoriti gli Azzurri, che a San Siro vorranno onorare al meglio la diretta Italia Norvegia. Ecco allora che Snai quota a 1,87 il segno 1, contro 3,70 in caso di pareggio e 3,75 che è infine il valore in caso di segno 2.