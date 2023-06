Diretta/ Italia Norvegia U21 (risultato 0-0) streaming video Rai 1: Ricci in regia, via! (28 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA NORVEGIA U21 (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, la diretta di Italia Norvegia U21 comincerà fra pochissimi minuti. Sarà una partita decisiva per le sorti del girone D degli Europei Under 21, allora analizziamo nel dettaglio le statistiche delle due Nazionali dopo le precedenti due partite. L’Italia Under 21 naturalmente ha raccolto finora una vittoria contro la Svizzera e una sconfitta, per quanto molto discussa a causa degli episodi arbitrali sciagurati nella partita d’esordio contro la Francia. La differenza reti è pari a zero, dal momento che gli Azzurrini finora hanno segnato quattro gol e ne hanno incassati altrettanti.

Tre punti per l’Italia, zero invece per la Norvegia, tristemente ultima con due sconfitte su altrettante partite disputate, con un solo gol segnato a fronte dei tre incassati, per cui la differenza reti è pari a -2 per i giovani scandinavi. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici, poi la diretta di Italia Norvegia U21 potrà finalmente cominciare! ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Lovato, Scalvini; Bellanova, Rovella, S. Ricci, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto. Allenatore: Paolo Nicolato NORVEGIA (4-4-2): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolfe; Evjen, Kitolano, Hove, Ceide; Jatta, Botheim. Allenatore: Leif Gunnar Smerud (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA NORVEGIA U21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Norvegia U21 sarà garantita in chiaro per tutti stasera su Rai Uno, naturalmente tasto 1 del telecomando. Questo significa che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video di Italia Norvegia U21, che come sempre per quanto riguarda i canali Rai sarà garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione del noto servizio Rai Play.

ITALIA NORVEGIA U21: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina sempre più la diretta di Italia Norvegia U21, possiamo curiosare nella storia di questa partita che oggi sarà determinante agli Europei Under 21. Dobbiamo dire che la tradizione non è molto ampia, dal momento che si contano appena sei precedenti, perfettamente in equilibrio grazie a due vittorie per parte più altrettanti pareggi. Anche se sono i precedenti più remoti, ricordiamo in particolare gli incroci nelle qualificazioni per gli Europei 1992: l’Italia Under 21 subì il 5 giugno 1991 una clamorosa sconfitta per 6-0 in Norvegia.

Poi però riuscì comunque a qualificarsi (anche grazie alla vittoria per 2-1 al ritorno) e infine avrebbe vinto il suo primo torneo continentale nei mitici anni con c.t. Cesare Maldini. Ecco poi di nuovo una vittoria per parte, sempre per la squadra di casa, nel girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2006, infine ecco il pareggio per 1-1 di martedì 11 giugno 2013, nell’unico precedente di Italia Norvegia U21 nella fase finale di un Europeo, e l’altro pareggio per 1-1 nella partita disputata giovedì 22 marzo 2018, unica amichevole fra i sei precedenti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA NORVEGIA U21: GLI AZZURRINI DEVONO VINCERE!

Italia Norvegia U21, in diretta dalla Cluj Arena naturalmente di Cluj (Romania), con fischio d’inizio alle ore 20.45 italiane (le 21.45 locali) di questa sera, mercoledì 28 giugno, sarà una partita valida per la terza e ultima giornata del girone D degli Europei Under 21 2023, sfida decisiva per le sorti degli Azzurrini nella competizione. Siamo infatti al bivio tra l’eliminazione, che sarebbe un fallimento nel girone, e la qualificazione per i quarti di finale, naturalmente in questo secondo caso continuerà il nostro cammino e potremo ancora puntare ad arrivare fino in fondo nel torneo, per di più valido anche per qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia Under 21 ha esordito con una beffarda e immeritata sconfitta nella partita contro la Francia, fortemente condizionata da decisioni arbitrali a senso unico, poi gli Azzurrini del c.t. Paolo Nicolato hanno raddrizzato la situazione domenica, vincendo contro la Svizzera. Adesso serve l’ultimo sforzo per passare il girone e sulla carta il calendario potrebbe darci una mano: la Norvegia Under 21 ha perso entrambe le partite precedenti. In base alle combinazioni di risultati si potrebbe anche essere eliminati con 6 punti (d’altronde vincendo potremmo anche prenderci il primo posto nel girone), ma ci si potrebbe anche qualificare con 3 punti, per cui anche gli scandinavi conservano una piccola speranza. Meglio allora non fare troppi calcoli e pensare solo a dare il massimo: che cosa ci dirà la diretta di Italia Norvegia U21?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U21

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Italia Norvegia U21. Dovremmo vedere un modulo 3-5-2 di partenza per gli Azzurrini del nostro commissario tecnico Paolo Nicolato. Quanto agli undici giocatori che riteniamo favoriti per essere i titolari dal primo minuto, ecco certamente Carnesecchi in porta; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a tre che potrebbe essere formata da Okoli, Pirola e Scalvini; decisamente folto invece il centrocampo a cinque dell’Italia Under 21, con Bellanova esterno destro, poi Ricci, Rovella nel cuore della mediana, Tonali e infine Parisi sulla fascia sinistra; nella coppia d’attacco azzurra infine ci aspettiamo come possibili titolari a Cluj per i due posti a disposizione Pellegri e Gnonto.

Sul fronte scandinavo, dovremmo invece vedere il modulo 4-3-3 come punto di riferimento iniziale per i ragazzi del commissario tecnico Leif Gunnar Smerud. I suoi undici titolari potrebbero essere i seguenti: Klaesson in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Sebulonsen, Daland, Rosler e Wolfe; a centrocampo ecco invece Mannsverk, Markus Solbakken e Vetlesen come possibili titolari nel trio di partenza; infine, potrebbe essere molto “italiano” il tridente d’attacco con Bobb ala destra e poi come centravanti Botheim della Salernitana e sulla corsia mancina Ceide del Sassuolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Italia Norvegia U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita. Gli Azzurrini sono formalmente in casa e partono favoriti, il segno 1 di conseguenza è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,90 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Norvegia Under 21 a vincere questa sera.











