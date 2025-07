DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: INIZIA IL NOSTRO MONDIALE!

Con la diretta Italia Nuova Zelanda, in programma alle ore 11:35 (di casa nostra) di venerdì 11 luglio, cominciano ufficialmente i Mondiali pallanuoto 205 per il Setterosa: un appuntamento importante per un’Italia che due anni fa è salita sul podio iridato ma manca il titolo addirittura dal 2021, e ha fame di successi.

La nazionale italiana che si presenta a Singapore per questa manifestazione si è rinnovata nel tempo, riuscendo quasi sempre a rimanere competitiva anche se senza il grande trionfo: ad esempio sono passati nove anni dall’argento olimpico, e 13 dall’ultima gioia con la medaglia d’oro al collo.

Nell’occasione erano gli Europei, mentre oggi sono i Mondiali; l’esordio con la diretta Italia Nuova Zelanda è abbordabile ma attenzione, bisogna vincere il girone per evitare di complicarci la vita nel playoff e ora vedremo quale sia l’insidia per il Setterosa di Carlo Silipo.

Proviamo allora a parlare in maniera più approfondita di una partita che, essendo l’esordio, dovrà essere affrontata nel migliore dei modi perché anche la differenza reti all’interno del girone potrebbe contare parecchio, ed essere la discriminante per il primato.

ITALIA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL MONDIALE PALLANUOTO 2025

La diretta tv di Italia Nuova Zelanda dovrebbe essere garantita da Rai Sport e Sky Sport, che copriranno i Mondiali pallanuoto 2025 e proporranno questo match anche in diretta streaming video su Rai Play, Sky Go e Now Tv. CLICCA QUI PER ITALIA NUOVA ZELANDA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: IL NOSTRO PERCORSO AI MONDIALI

Avvicinandoci alla diretta Italia Nuova Zelanda possiamo dire che il Setterosa è stato inserito in un girone che comprende anche Australia e Singapore: se contro la nazionale padrona di casa le cose dovrebbero scorrere lisce, lo stesso non si può dire dell’Australia che è argento olimpico in carica e che ai Mondiali è sempre arrivata almeno ai quarti in tutte le sue partecipazioni, pur se l’unico titolo raccolto rimane quello del 1986. Si tratta di una nazionale che ha tutto per arrivare in fondo, magari con qualcosa meno rispetto a Spagna e Olanda ma comunque di élite.

Per il momento l’Italia deve pensare a se stessa, con un occhio chiaramente all’andamento del girone: come detto la differenza reti potrebbe contare per determinare il primo posto e dunque la qualificazione diretta ai quarti di finale, contro la Nuova Zelanda bisognerà mandare un chiaro rivale alle avversarie ma del nostro cammino potenziale ci dovremo preoccupare in seguito. Carlo Silipo lo sa bene ed è totalmente concentrato sulla prima partita: ora non resta che scoprire come andrà la diretta Italia Nuova Zelanda.