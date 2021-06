Diretta/ Italia Olanda femminile (amichevole) streaming video tv: rivincita Mondiale

DIRETTA ITALIA OLANDA FEMMINILE: GRANDI MOTIVAZIONI PER LA CT BARTOLINI!

Italia Olanda, in diretta giovedì 10 giugno 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole come amichevole tra le due Nazionali femminili. Una rivincita Mondiale a tutti gli effetti, perché due anni fa ai Mondiali in Francia era stata proprio l’Olanda a eliminare le azzurre nei quarti di finale, in quella che era stata un’appassionante cavalcata per la Nazionale femminile italiana che mancava da diversi anni all’appuntamento iridato. Motivazioni importanti per la squadra allenata dalla CT Bartolini che torna in campo dopo il pareggio a reti bianche contro l’Islanda del 13 aprile scorso, ultimo test amichevole effettuato dalle azzurre.

Infortunio Pellegrini/ Italia, Europei 2020 a rischio: Mancini chiama Castrovilli

L’Olanda è invece reduce da un doppio test nel mese di aprile, le Orange sono state sconfitte di misura dalla Spagna e poi sono riuscite a battere in goleada l’Australia, con un rotondo 5-0. Si affronteranno dunque due Nazionali di primissimo piano nel panorama calcistico continentale del calcio femminile.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA/ Diretta tv: una difesa esperta

DIRETTA ITALIA OLANDA FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda femminile verrà trasmessa su Rai Due: il canale è disponibile a tutti sul digitale terrestre con la possibilità dell’alta definizione, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’amichevole anche tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente mediante il sito (www.raiplay.it) o l’app Rai Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA FEMMINILE

Le probabili formazioni della sfida tra Italia e Olanda Femminile presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Le padrone di casa allenate da Milena Bartolini scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Giuliani; Bergamaschi, Gara, Salvai, Bartoli; Rosucci, Cernoia; Serturini, Giugliano, Giacini; Girelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sarina Wiegman-Glotzbach con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Van Veenendaal; Janssen, Van Der Gragt, Nouwen, Van Donne; Spitse, Groenen; Roord, Van de Donk, Martens; Miedema.

NO GLI EUROPEI NO!/ Spectre e le immagini da cartolina di Roma

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Italia Olanda femminile possiamo consultare le quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria della squadra di casa porta in dote un guadagno pari a 2.95 volte la puntata, valore di 3.20 posto sul segno X che identifica l’eventualità del pareggio mentre il segno 2, a regolare il successo della formazione ospite, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 2.50 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA