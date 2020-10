Diretta Italia Olanda/ Streaming video Rai 1: azzurri a Bergamo! (Nations League)

DIRETTA ITALIA OLANDA: MANCINI, UN’OCCASIONE DI ALLUNGARE!

Italia Olanda, che verrà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre: nella quarta giornata del gruppo 1 di Lega A, ovviamente per la Nations League 2020-2021, gli azzurri hanno la grande occasione di mettere 4 punti tra sé e gli orange e fare il passo forse decisivo verso la qualificazione alla Final Four. La vittoria di Amsterdam segna la differenza in classifica, perché per il resto la nostra nazionale ha pareggiato sia contro la Bosnia (in casa) che in Polonia, dunque non ha particolarmente brillato ma ha anche vinto la partita più importante. Domenica invece ha dovuto ringraziare la Bosnia, che ha fermato la corsa degli orange impedendo il sorpasso in classifica; questa sera bisogna sfruttare al meglio l’occasione e questo vuol dire centrare i 3 punti. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Italia Olanda; mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco proviamo a ipotizzare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita di Bergamo.

DIRETTA ITALIA OLANDA IN STREAMING VIDEO SU RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda, come tutte le partite che riguardano la nostra nazionale, sarà trasmessa sulla televisione di stato e più precisamente su Rai Uno: questo canale è disponibile anche in alta definizione e accessibile dal satellite di Sky, ma soprattutto ci sarà la possibilità di seguire la sfida di Nations League anche in diretta streaming video, un servizio fornito dall’emittente stessa e che sarà utilizzabile con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone visitando il sito Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

Guardando le probabili formazioni di Italia Olanda, scopriamo che Roberto Mancini punterà sul 4-3-3 che ha sempre utilizzato come modulo di riferimento nella sua avventura azzurra: la squadra sarà la migliore possibile in questo momento con Gigio Donnarumma che va a occupare la porta, davanti a lui la rodatissima coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini con la spinta di due terzini come Florenzi e Spinazzola. Il centrocampo sarà impostato sui due giovani dell’Inter: sia Barella che Sensi dovrebbero essere titolari con Jorginho che agirà in cabina di regia, nel tridente offensivo invece attenzione alla soluzione Lorenzo Pellegrini come finto esterno, Federico Chiesa e Immobile dovrebbero completare lo schieramento.

Ci sarà un modulo speculare per Frank De Boer, che non ha nemmeno troppi dubbi nel costruire la sua Olanda: i ballottaggi sulle fasce sono Hateboer-Tete e Aké-Veltman, mentre De Vrij e Van Dijk compongono la coppia centrale davanti al portiere Cillessen. A centrocampo la regia sarà quella di Frenkie De Jong, che opera con Wijnaldum o De Roon; con la seconda soluzione sarà Babel a completare il tridente, la posizione di Van de Beek oscilla tra la mediana e la trequarti come accadeva ai tempi dell’Ajax. Depay sarà la prima punta designata ma occhio anche a Luuk De Jong, sulla corsia destra dovrebbe invece operare Berghuis.

QUOTE E PRONOSTICO

In Italia Olanda sono gli azzurri ad avere il favore del pronostico, almeno secondo le quote che sono state fissate dall’agenzia Snai: il segno 1 infatti vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto messo sul piatto, con il pareggio (regolato dal segno X) la vincita ammonta a 3,30 volte la puntata mentre il segno 2 per il successo degli orange, per il quale dovrete investire sul segno 2, porterebbe in dote 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.

