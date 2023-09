DIRETTA ITALIA OLANDA/ Video streaming Rai: parlano Mazzanti e Lubian (finale 3° posto Europei 2023)

DIRETTA ITALIA OLANDA: LE PAROLE AZZURRE

Verso la diretta di Italia Olanda, dobbiamo fare un passo indietro alla semifinale e all’analisi su una partita a lungo giocata bene dalle Azzurre, ma poi persa in malo modo. Il c.t. Davide Mazzanti si è espresso così per il sito della FIPAV: “Desideravo vedere giocare alle ragazze una partita a questo livello e di questo sono fiero perché abbiamo per lunghi tratti giocato una gran pallavolo. Adesso però bisogna restare solidi perché il nostro percorso continua con una finale 3°-4° posto da giocare domenica e poi, guardando più in là, con una qualificazione olimpica che ci attende”.

Marina Lubian è sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda del suo allenatore e ha commentato così la sconfitta contro la Turchia: “Sono contenta della prestazione, c’è rammarico per quanto accaduto nel quarto quando eravamo in controllo. In quel momento abbiamo consentito a Vargas di prendere il controllo. Di buono c’è che abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e abbiamo mostrato tante belle cose”, ha dichiarato la centrale azzurra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda godrà della ribalta di Rai 1 oggi pomeriggio, per quanto riguarda l’appuntamento in chiaro per tutti sulla tv di Stato. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Olanda. In alternativa, ecco i canali di Sky Sport o il servizio Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare.

ITALIA OLANDA: PER IL BRONZO AGLI EUROPEI!

Italia Olanda, in diretta alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 settembre, si gioca presso il Palais 12 di Bruxelles (Belgio) come finale terzo posto degli Europei di volley femminile 2023. Le Azzurre, detentrici del titolo, hanno abdicato a causa della sconfitta di venerdì nella semifinale contro la Turchia, che ci ha lasciato grandi rimpianti dal momento che le ragazze del c.t. Davide Mazzanti a lungo hanno giocato meglio, ma hanno ceduto di schianto alla distanza, in particolare nel finale del quarto set e poi in un quinto parziale senza storia.

Adesso però c’è ancora in palio il terzo gradino del podio, che sarà assegnato al termine della diretta di Italia Olanda. La Nazionale dei Paesi Bassi ha invece perso in quattro set la propria semifinale contro la Serbia, nel quale all’Olanda è servito a poco un secondo set praticamente perfetto. Il torneo ha confermato che queste, come da previsioni della vigilia, sono le quattro Nazionali più forti d’Europa: resta la delusione per il modo in cui l’Italia ha perso la semifinale, ma salire sul podio sarebbe almeno una consolazione. Che cosa ci dirà la diretta di Italia Olanda?

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Olanda, dobbiamo naturalmente evidenziare il fatto che si tratta di una finale terzo posto, quindi potrebbe essere fondamentale la capacità di reagire alla delusione di venerdì. Questo discorso vale in particolare proprio per l’Italia, che per almeno tre set e mezzo è sembrata più forte della Turchia, ma purtroppo si è fermata proprio sul più bello. Resta difficile dare un giudizio completo sul nostro Europeo: sette vittorie consecutive per 3-0 restano, poi anche la semifinale ci ha confortato in termini di gioco, ma il black-out finale pesa come un macigno.

Sarà allora importante verificare la voglia di reagire e di prendersi almeno la medaglia di bronzo, che sarebbe il giusto premio a un cammino che resta globalmente eccellente. Il discorso d’altronde è molto simile per l’Olanda, perché questi Europei di volley femminile 2023 hanno confermato in modo eloquente la superiorità di queste quattro Nazionali sul resto d’Europa: anche le Orange sono arrivate molto bene in semifinale, dove però si sono inchinate alla Serbia campionessa del Mondo in carica. Una salirà almeno sul podio, l’altra sarà la più delusa di tutte: quale sarà il verdetto della diretta di Italia Olanda?

