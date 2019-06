Diretta Italia Olanda/ Streaming video Rai: le azzurre sognano (Mondiali donne)

Italia Olanda, in diretta dallo stadio Du Hainout di Valenciennes, si gioca alle ore 15:00 di sabato 29 giugno: siamo arrivati ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Dopo 28 anni le azzurre tornano a questo livello e adesso inseguono la storia: la vittoria per 2-0 sulla Cina ci ha permesso di entrare tra le otto regine della competizione ma bisogna subito archiviarla, perché scendiamo in campo contro la nazionale che è campione d’Europa in carica e che fino a questo momento ha sempre vinto, giocando un’ottima prima fase anche se due successi, compreso quello contro il Giappone negli ottavi e con tanto di rigore assegnato dal Var, sono arrivati al 90’ o già nei minuti di recupero. Sarà dunque una sfida davvero tosta ma, arrivata a questo punto, la nazionale di Milena Bertolini sa di potersi anche regalare la finale, perché in gara secca può succedere di tutto; vediamo allora quelle che potrebbero essere le probabili formazioni in campo oggi, analizzando al meglio le scelte dei due Commissari Tecnici e aspettando la diretta di Italia Olanda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali che troveranno ai numeri 201 e 202 del decoder, ma anche avvalersi del servizio garantito dall’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Trattandosi poi della partita della nostra nazionale, ci sarà la possibilità di seguirla anche su Rai Sport e Rai Sport + e sul sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA OLANDA

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

Italia Olanda dovrebbe essere affrontata da Milena Bertolini con il solito 4-3-3, o se vogliamo un 4-3-2-1 nel quale Girelli e Bonansea si staccano per agire alle spalle di Giacinti, ormai la nostra punta titolare; come sempre è vivo il ballottaggio tra Galli e Bergamaschi, ma il centrocampista della Juventus ha segnato solo uscendo dalla panchina e dunque potrebbe nuovamente partire da fuori, ovviamente ci saranno Giugliano e Cernoia a completare la linea mediana. In difesa non cambia nulla: in porta va Laura Giuliani, davanti a lei Gama e Linari sono le due centrali mentre Guagni è dirottata a destra, visto che Bartoli si è presa di forza la maglia sulla corsia mancina. Conferme anche per l’Olanda: il portiere è Van Veenendaal, le due centrali sono Van der Gragt e Bloodworth mentre sulle corsie laterali ci saranno Van Lunteren e Van Dongen. Van de Donk comanda le operazioni a centrocampo mentre sulle mezzali ci saranno Groenen e Spitse. Van de Sanden e Martens le due esterne, la prima punta ovviamente sarà come sempre Miedema.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono le nostre avversarie ad essere favorite in Italia Olanda: infatti l’agenzia di scommesse Snai ha stabilito una quota di 2,20 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che identifica la vittoria delle orange, contro il 3,50 che accompagna invece il segno 1, da giocare per il successo azzurro. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,20 volte quanto puntato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA