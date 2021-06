Diretta Italia Olanda/ Streaming video tv: azzurri favoriti (Nations League volley)

DIRETTA ITALIA OLANDA: MATCH ABBORDABILE PER GLI AZZURRI

Italia Olanda si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 16 giugno: siamo alla Fiera di Rimini, e il match vale per la quarta settimana della Nations League 2021 di volley maschile. Affrontiamo una nazionale che è stata la nostra nemesi negli anni Novanta, e dunque quella contro i Paesi Bassi non sarà mai per noi una partita normale; oggi però la situazione di classifica ci dice che nessuna delle due squadre dovrebbe francamente riuscire a mettere le mani sulla fase finale di Nations League, né sarebbe questo il reale obiettivo.

Di sicuro non per gli azzurri, che sono reduci dalla partita contro gli Stati Uniti e che in generale non stanno facendo malissimo; come sappiamo, Gianlorenzo Blengini ha portato a Rimini quei giocatori che, mentre i big attendono le Olimpiadi, potrebbero staccare il biglietto per Tokyo e dunque inseguono un sogno personale, oltre a difendere con orgoglio il nostro Paese. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Italia Olanda, intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati al match.

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda non dovrebbe essere trasmessa, salvo almeno variazioni di palinsesto: sappiamo infatti che le due nazionali azzurre di Nations League sono seguite da La7, ma in questo caso il match non è in programma. Eventualmente però potrete controllare se ci sia qualche modifica dell’ultima ora; in questo caso, come sempre, l’emittente fornirebbe anche la visione con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e sul sito www.la7.it che sarà consultabile tramite apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Olanda, come detto, è una partita non indifferente per gli azzurri, anche se è passato del tempo e naturalmente nessuno di quei protagonisti gioca più; le cose sono anche cambiate per entrambe le nazionali, sicuramente per gli Orange che dopo il glorioso periodo degli anni Novanta non sono più riusciti a esprimere gruppi in grado di andare a caccia della gloria, fosse essa continentale, iridata o a cinque cerchi. Del resto anche l’Italia ha faticato a tornare sulla breccia; in questo senso il paragone con le corazzate del passato non ha aiutato, è giusto dire che gli azzurri iniziano ogni singolo torneo con la speranza concreta di arrivare in zona medaglia ma oggi le gerarchie del volley maschile sono leggermente cambiate. Per quanto riguarda la Nations League, ormai possiamo dire che la qualificazione alla fase finale non sia per noi, ma come riportato non era il principale interesse di Blengini e allora vedremo cosa succederà in questo altro match, che ci avvicina alla conclusione del torneo almeno per noi, salvo colpi di scena che ovviamente accoglieremmo con favore…



