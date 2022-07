DIRETTA ITALIA OLANDA/ Video streaming tv: le parole di Fefè De Giorgi

DIRETTA ITALIA OLANDA: PARLA DE GIORGI

In attesa della diretta di Italia Olanda, facciamo un passo indietro a venerdì sera e rileggiamo le dichiarazioni del nostro commissario tecnico Fefé De Giorgi al termine della partita vinta con un netto 3-0 contro la Serbia: “Devo dire che ci sono state diverse occasioni in cui abbiamo dovuto recuperare punti, anche per alcuni errori, ma la squadra ha mostrato che quando riesce a compattarsi riesce a fare un ottimo gioco nella fase di break con la battuta riuscendo a recuperare contro una Serbia che siamo riusciti a mettere in difficoltà.

Proseguiamo sul nostro cammino che prevede anche la possibilità di sfruttare queste partite per provare meccanismi e cercare di evitare momenti con qualche errore di troppo ma questo fa parte del nostro percorso”, si legge sul sito della Fipav. De Giorgi è quindi fiducioso e spiega il perché: “Mi sento tranquillo perché tutti i ragazzi si preparano bene e chi entra riesce ad incidere e questo è un bel segnale, questo è merito loro e hanno voglia di dare il loro contributo. Domani (ieri, ndR) lavoreremo per preparare l’Olanda e migliorare alcuni nostri meccanismi e finire al meglio questa fase preliminare cercando sempre di fare passi in avanti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà garantita oggi su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

ITALIA OLANDA: ULTIMO IMPEGNO FASE A GIRONI!

Italia Olanda, in diretta dalla Ergo Arena della città polacca di Danzica alle ore 17.00 di questo pomeriggio, domenica 10 luglio 2022, sarà per gli Azzurri di Fefé De Giorgi il dodicesimo e quindi ultimo impegno nella fase a gironi, termina infatti anche l’ultima settimana di questa fase per quanto riguarda la VNL 2022 di volley maschile che volge ormai lo sguardo verso la Final Eight che sarà ospitata da Bologna dal 20 al 24 luglio. Il fattore campo sarà favorevole all’Italia, ma non solo: la nostra Nazionale, campionessa d’Europa in carica, ha ottenuto risultati eccellenti in queste settimane, comprese tre vittorie su tre finora a Danzica che hanno portato il bilancio a nove vittorie e due sconfitte su undici partite disputate.

L’Italia quindi può lottare anche per il primo posto assoluto nella classifica di tutti i gironi, sarebbe una soddisfazione ma non cambierebbe la sostanza: la nostra Nazionale è qualificata d’ufficio alla fase decisiva della Volleyball Nations League appunto in quanto Paese organizzatore, inoltre entrando le prime otto si garantisce ogni caso il ruolo di testa di serie numero 1, che sfiderà quindi nei quarti di finale la peggiore delle altre sette qualificate. La diretta di Italia Olanda chiude queste settimane e offre una partita che nella storia della pallavolo richiama ricordi molto importanti e più o meno piacevoli. Di certo c’è la volontà di chiudere ancora una volta con il sorriso: che cosa ci dirà la diretta di Italia Olanda?

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Olanda ci proporrà oggi una partita sempre affascinante, test utilissimo verso l’ormai imminente Final Eight della VNL 2022 e poi anche in ottica Mondiali, che sono logicamente per tutti il grande obiettivo dell’anno parlando di Nazionali. Questa settimana a Danzica è cominciata con la netta vittoria per 3-0 contro la Bulgaria, poi abbiamo concesso un solo set all’Iran e infine ecco un altro perentorio 3-0 contro la Serbia. I risultati autorizzano a sognare: non vinciamo l’allora World League dal 2000, il fattore campo potrebbe aiutare l’Italia che nello scorso settembre ha vinto gli Europei con una squadra piuttosto giovane, che autorizza a sperare in un ciclo che potrebbe diventare molto interessante, pensando anche a Parigi 2024 che non è più così lontana.

Le Olimpiadi sono la chimera della nostra Nazionale di pallavolo maschile e in passato l’Olanda ha messo lo zampino su quella sorta di “maledizione” dell’oro a cinque cerchi, ma dobbiamo anche notare che da molti anni fatica tornare ai vertici: le ultime medaglie sono arrivate nel 1996 alle Olimpiadi, nel 1994 ai Mondiali e nel 1997 agli Europei, ai Giochi addirittura l’ultima partecipazione risale ad Atene 2004 mentre il quinto posto agli Europei dell’anno scorso ha già segnato un miglioramento dopo alcune edizioni nelle quali l’Olanda non era più nemmeno arrivata tra le prime otto d’Europa. Sarà un segnale di ritorno in auge per una nostra storica rivale?











