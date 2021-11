Diretta Italia Olanda/ Streaming video tv: qualificazioni Mondiali basket al Forum

DIRETTA ITALIA OLANDA: C’È FIDUCIA!

Italia Olanda, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano), si gioca con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 29 novembre 2021. L’anno prossimo Assago sarà una delle sedi degli Europei, ma nel frattempo si pensa ancora più avanti, cioè ai Mondiali 2023, perché il cammino delle qualificazioni al torneo iridato è cominciato per gli Azzurri con la partita di venerdì scorso in Russia e proseguirà stasera con la diretta di Italia Olanda, partita che sulla carta dovrebbe vederci favoriti.

Come abbiamo più volte segnalato negli ultimi anni, pesano le incognite dovute al fatto che nelle finestre nel corso della stagione le Nazionali sono sempre “sperimentali”, perché Eurolega e NBA non si fermano, tuttavia c’è fiducia attorno all’Italia di coach Meo Sacchetti, che in estate ha vissuto una eccellente esperienza alle Olimpiadi di Tokyo e adesso punta naturalmente alla qualificazione per la prossima edizione dei Mondiali, che sarà nel 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine, dunque ancora una volta in Asia.

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà disponibile questa sera su Sky Sport Arena per gli abbonati alla televisione satellitare. Di conseguenza, segnaliamo anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà naturalmente garantita tramite il noto servizio Sky Go per gli abbonati.

DIRETTA ITALIA OLANDA: IL CONTESTO

Il Coronavirus ha stravolto il calendario anche del basket internazionale: sono passate da pochi mesi le Olimpiadi slittate di un anno, nel 2022 di conseguenza ci saranno gli Europei che a loro volta sono stati posticipati, ma non si poteva rinviare a dopo la rassegna continentale l’inizio delle qualificazioni per i Mondiali 2023, di conseguenza eccoci pronti a vivere stasera la diretta di Italia Olanda, che al Forum di Assago avrà anche valore di “lancio” per gli Europei co-organizzati appunto dall’Italia con un girone a Milano.

Il 2021 resterà l’anno del sospirato ritorno alle Olimpiadi, conquistato vincendo contro la Serbia a Belgrado e poi onorato con una partecipazione di buon livello, terminata con la sconfitta ai quarti di finale contro la Francia, poi medaglia d’argento. Il gruppo è molto diverso per queste qualificazioni mondiali, perché il mancato stop di NBA ed Eurolega impone scelte particolari ai commissari tecnici delle Nazionali con più big coinvolti nei due grandi tornei – per intenderci, l’Olanda ha decisamente meno problemi in tal senso. L’Italia è comunque superiore e speriamo di vedere questa superiorità ben espressa in campo stasera…

