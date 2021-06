Diretta Italia Olanda/ Streaming video tv: sfida intrigante in Nations League

DIRETTA ITALIA OLANDA: PARTITA VERA PER LE AZZURRE!

Italia Olanda, in diretta dalla Fiera di Rimini, si gioca alle ore 13.30 di oggi pomeriggio, domenica 13 giugno, come undicesima partita della Nazionale italiana di volley femminile nella Nations League 2021 di pallavolo, cioè la seconda del quarto ciclo del grande evento con tutte le migliori squadre del volley mondiale, riunite nella bolla di Rimini per un mese di giugno che porta sulla Riviera Romagnola tutto il meglio della pallavolo in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

A questo proposito, anche in vista della diretta di Italia Olanda dobbiamo ribadire che le ragazze del c.t. Giulio Cesare Bregoli (che normalmente è un assistente di Davide Mazzanti) sono un gruppo giovane, che non ha ambizioni di raggiungere le Final Four di questa VNL ma che punta a crescere e maturare tanta esperienza ai massimi livelli, pensando al futuro mentre le big preparano già le Olimpiadi di Tokyo, guidate dal c.t. Mazzanti.

Le nostre avversarie odierne invece – causa mancata qualificazione ai Giochi – hanno fatto scelte differenti e di conseguenza Italia Olanda vedrà le ospiti Orange sulla carta nettamente favorite: staremo poi a vedere cosa succederà in questo pomeriggio riminese di metà giugno…

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda dovrebbe essere garantita, salvo variazioni di palinsesto, da La7, dal momento che la Nations League di volley (anche quella femminile) è un evento trasmesso da La7, anche per quanto riguarda la diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potete comunque consultare, oltre agli account ufficiali che la nostra federvolley mette a disposizione sui social network, il sito volleyballworld.com visitando l’apposita sezione che è dedicata alla Nations League 2021.

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Olanda vedrà dunque in campo le azzurre per un banco di prova decisamente molto impegnativo, perché le olandesi sono nei quartieri alti della classifica della Volleyball Nations League e di conseguenza oggi andranno a caccia di una vittoria che le avvicini al traguardo della Final Four – anche perché i Paesi Bassi saranno grandi assenti ai Giochi. Di fronte troveranno quella che potremmo definire, naturalmente con il massimo rispetto, Italia B: la nostra Federazione, nonostante ospiti in casa questo grande e importante evento che per oltre un mese porta a Rimini letteralmente tutto il mondo della pallavolo, ha deciso di affrontarlo dando spazio a chi deve ancora crescere e maturare esperienza, mentre per le campionesse più affermate il mirino è puntato solo sulle Olimpiadi di Tokyo, dove l’Italia cercherà di sfatare il tabù – mai sul podio olimpico con la pallavolo femminile. Questa è di conseguenza una partita nella quale cercare di vincere potrebbe essere difficile: imparare il più possibile dal confronto potrebbe essere l’obiettivo, se poi arrivasse qualcosa in più naturalmente non saremmo dispiaciuti…

