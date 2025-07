DIRETTA ITALIA OLANDA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi minuti al via della diretta Italia Olanda, abbiamo ricordato il precedente del 1° agosto scorso a Parigi. Era la seconda partita del girone C delle Olimpiadi, le Azzurre avevano debuttato vincendo per 3-1 contro la Repubblica Dominicana, ma il 3-0 rifilato all’Olanda fu il primo squillo di un livello davvero altissimo. Grande battaglia nel primo set, vinto ai vantaggi per 29-27, poi tutto fu facile per l’Italia, che si impose per 25-18, 25-19 nei successivi due parziali.

Nessuno poteva ancora saperlo, ma da quel momento in poi le ragazze di Julio Velasco non avrebbero più perso nemmeno un set in tutto il torneo, chiuso con una leggendaria prima medaglia d’oro olimpica al collo. L’Olanda è un’avversaria tradizionale, che vanta le semifinali alle Olimpiadi 2016 e ai Mondiali 2018 come momenti di gloria recenti, insieme ai due argenti europei del 2015 e 2017, seguiti a livello continentale da un altro bronzo nel 2023. In quella circostanza sconfissero proprio le Azzurre nel match per il terzo posto, uno dei tanti precedenti che renderanno ancora più bella la diretta Italia Olanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA OLANDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Lo ricordiamo per l’ultima volta nella prima fase della VNL 2025: la diretta Italia Olanda in tv sarà una diretta streaming video sulle piattaforme DAZN e Volleyballworld Tv.

ITALIA OLANDA: SI CHIUDE CON LE PADRONE DI CASA

Dopo diverse settimane in giro per il mondo, siamo arrivati oggi domenica 13 luglio all’ultimo atto della prima fase per la VNL 2025 di volley femminile: ci attende per la precisione la diretta Italia Olanda, partita che si giocherà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio con il fattore campo che ci sarà avverso, dal momento che giocheremo ad Apeldoorn, quindi proprio nei Paesi Bassi.

Volendo fare una rapida panoramica delle scorse settimane, le Azzurre detentrici e olimpioniche in carica hanno cominciato il loro 2025 da Rio de Janeiro, sono passate da Hong Kong e adesso sono appunto ad Apeldoorn, le vedremo infine anche a Lodz per la Final Eight e finora ci hanno regalato solamente soddisfazioni con un cammino degno del ruolino di marcia del 2024.

L’anno scorso l’esaltante vittoria in Nations League fu il preambolo di un trionfo evidentemente ancora più grande, che tra l’altro passò anche dalla vittoria per 3-0 proprio contro l’Olanda nella seconda partita della fase a gironi del torneo olimpico, il 2025 per ora ha confermato la forza di un’Italia che vuole cercare altra gloria in tutte le competizioni.

Il sogno sarebbe evidentemente quello di unire il titolo mondiale e quello olimpico, per il momento si può puntare a confermare la vittoria nella VNL e allora vorremmo chiudere al meglio la lunga ed emozionante prima fase con un’altra vittoria. Se ciò sarà possibile per le ragazze di Julio Velasco, ce lo dovrà dire naturalmente la diretta Italia Olanda…

DIRETTA ITALIA OLANDA: IL BILANCIO VERSO LA FINAL EIGHT

Volendo riassumere la situazione in vista della diretta Italia Olanda, dodicesima partita della prima fase per la Volleyball Nations League 2025 femminile, è chiaro che questa fase della competizione avrebbe potuto offrire due scenari completamente diversi per l’Italia. Da un lato, dopo un 2024 leggendario, c’era la possibilità di fare il meno possibile per ottenere giusto la qualificazione alla Final Eight e giocarsi poi a Lodz la conferma del titolo: è successo nella storia, anche pensando alle competizioni che hanno preceduto la VNL.

L’alternativa era conquistare una vittoria dietro l’altra regalando spettacolo, per confermare una volta di più di essere la Nazionale più forte al mondo nella pallavolo femminile. Questa è proprio la strada seguita dall’Italia di Julio Velasco, che se possibile sembra voler alzare ancora di più l’asticella della propria competitività. Naturalmente le prime risposte complete arriveranno dalla Polonia, ma intanto c’è la volontà di conquistare un’altra vittoria nella diretta Italia Olanda…