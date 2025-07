Diretta Italia Olanda streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 del volley maschile, oggi domenica 20 luglio

DIRETTA ITALIA OLANDA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Abbiamo accennato ai precedenti mitici della diretta Italia Olanda, anche se ormai sono piuttosto datati. Negli anni Novanta fu una rivalità fortissima, con addirittura quattro finali nei principali tornei di un quadriennio intero: l’Italia ebbe la meglio agli Europei 1993, ai Mondiali 1994 e di nuovo agli Europei 1995, mentre l’Olanda si prese la rivincita con il successo alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Da molto tempo tuttavia gli Orange non sono più a quei livelli, mentre gli Azzurri sono sempre centrali nel panorama della pallavolo maschile internazionale – in particolare grazie alla conquista del quarto titolo iridato nella scorsa edizione dei Mondiali.

Chi in quegli anni era protagonista però non potrà mai dimenticare: ad esempio il nostro attuale commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, anello di congiunzione perfetto fra la Generazione di Fenomeni e il gruppo che ci ha riportato sul tetto del mondo. Adesso però pensiamo a chiudere al meglio la prima fase della VNL 2025: via alla diretta Italia Olanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA OLANDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

ITALIA OLANDA: SI CHIUDE LA PRIMA FASE

A una settimana di distanza dalle donne, anche in campo maschile l’ultimo atto della prima fase per la VNL 2025 di volley sarà con la diretta Italia Olanda, partita che si giocherà alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 luglio, presso l’Arena Stožice della capitale slovena Lubiana.

Un curioso incrocio del calendario, che ci propone una partita che aveva segnato nel bene e nel male gli anni Novanta con una rivalità entrata nella leggenda, anche se da allora l’Olanda ha fatto un deciso passo indietro – basterebbe dire che la Nazionale Orange è assente alle Olimpiadi da ben cinque edizioni consecutive.

Il ruolino di marcia non è stato straordinario come quello delle olimpioniche, ma pure i ragazzi campioni del Mondo in carica ci hanno regalato parecchie soddisfazioni e quindi adesso mettono nel mirino la Final Eight della Volleyball Nations League che avrà luogo fra una decina di giorni a Ningbo, in Cina.

La diretta Italia Olanda sarà quindi l’ultimo atto del cammino, comunque da non sottovalutare perché bisogna ancora definire con precisione la classifica finale della fase preliminare, che naturalmente determinerà tutti gli accoppiamenti del tabellone dai quarti di finale in poi: gli Azzurri sapranno chiudere con un altro sorriso?

DIRETTA ITALIA OLANDA: GLI AZZURRI VERSO LA FINAL EIGHT

Possiamo allora tracciare un primo sommario bilancio dell’estate azzurra verso la diretta Italia Olanda, anche se ovviamente i grandi obiettivi arriveranno più avanti, cominciando proprio dalla Final Eight sulla strada della difesa del titolo iridato. Sono state già settimane intense, in giro per il mondo con tante partite di lusso, alcune delle quali ci hanno regalato battaglie splendide: non tutto ha funzionato alla perfezione, ma la qualificazione ottenuta con buon anticipo indica sicuramente che finora il lavoro è stato ampiamente positivo.

L’occasione per chiudere bene è propizia, perché il cammino dell’Olanda è stato a dir poco deludente: finora dieci sconfitte in undici partite (l’ultima 0-3 con il Canada venerdì), l’unica nota positiva per i nostri avversari è avere avuto il sabato di riposo, per cui dovrebbero essere un pochino più freschi fisicamente. Per quanto abbiamo visto in giro per il mondo nelle settimane della VNL 2025, tuttavia, la differenza dal punto di vista tecnico dovrebbe essere lampante, speriamo allora che si possa notare pienamente nella diretta Italia Olanda…