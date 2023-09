DIRETTA/ Italia Olanda U19 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (11 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA OLANDA U19 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Italia Olanda U19 sta finalmente per farci compagnia. Questa partita ha 7 precedenti ufficiali: siamo in vantaggio ma comunque dentro una situazione in equilibrio, perché ben quattro partite sono terminate in parità mentre due volte abbiamo vinto noi, contro un’affermazione olandese. L’ultima vittoria che l’Italia U19 ha centrato contro i pari età olandesi risale al settembre di due anni fa: erano andati a segno Destiny Egharevba, Cesare Casadei e Diego Coppola, mentre per l’altro successo bisogna tornare al marzo 2011 quando il gol decisivo era stato realizzato da Pietro Iemmello, che oggi è protagonista in Serie B con il Catanzaro.

È invece del novembre 2017 l’unica vittoria dell’Olanda U19 contro di noi: sempre una partita amichevole, tutto nel primo tempo con Nicolò Zaniolo a portarci in vantaggio e la rimonta orange firmata dal rigore di Joel Piroe e la rete di Donyell Malen. Adesso siamo davvero pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti sul terreno di gioco: stiamo a vedere come andrà a finire questa interessante amichevole, è tutto pronto perché la diretta di Italia Olanda U19 prenda il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TV ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Olanda U19 e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere allora soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

ITALIA OLANDA: SECONDO TEST IN POCHI GIORNI

Italia Olanda Under 19, in diretta lunedì 11 settembre 2023 alle ore 16.30 a Prato, sarà una sfida amichevole tra le due selezioni nazionali di categoria. Gli azzurrini cercano il bis dopo la vittoria 3-2 contro l’Irlanda del Nord. Sarà la seconda partita con Bernardo Corradi sulla panchina azzurra dopo la promozione di Alberto Bollini in Under 20. Questo l’elenco dei convocati del neo commissario tecnico per il doppio impegno: Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma). Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Alessandro Milani (Lazio), Stefano Turco (Juventus). Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Marco Longoni (Torino), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus). Attaccanti:Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Sampdoria), Niccolò Franzoni (Torino), Matteo Spinaccé (Inter).

ITALIA OLANDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Olanda Under 19 vedono i padroni di casa schierarsi con qualche novità rispetto alla partita amichevole contro l’Irlanda del Nord. Il commissario tecnico Bernardo Corradi, infatti, dovrebbe concedere minuti a Magro tra i pali in luogo di Marin. A centrocampo probabile l’impiego dal primo minuto di Ciammaglichella e Lipani mentre in avanti opportunità per Delle Monache.

ITALIA OLANDA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Italia Olanda Under 19 danno per favorita la squadra di casa con una quota di 1.35. Sempre betway assegna agli ospiti un valore di 3.90 volte la posta in palio, a 4.80 invece la X del pareggio.

Over 2.5 o Under? L’eventualità di vedere almeno tre gol in questo incontro è data a 1.90, leggermente più bassa dell’esito opposto che possiamo trovare a 1.85. Per quanto riguarda il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno abbiamo una quota di 1.85 riferito al Gol e 1.75 per il No Gol.











