DIRETTA ITALIA OLANDA U21 (RISULTATO FINALE 1-2): TRIPLICE FISCHIO

Finisce in parità il match tra Italia e Olanda U21, con un 1-2 che rispecchia l’equilibrio visto in campo. Entrambe le squadre hanno mostrato buone trame di gioco, con gli olandesi più incisivi nel primo tempo e gli azzurrini più brillanti nella ripresa. La gara si sblocca nel primo tempo grazie a una perla di Fitz-Jim, che riceve un ottimo scarico dentro l’area e con una conclusione perfetta sotto l’incrocio sigla il vantaggio per gli olandesi.

L’Italia fatica a reagire nei primi 45 minuti, ma dopo l’intervallo entra in campo con un altro spirito e trova il pari con Miretti. Il centrocampista azzurro finalizza una splendida azione corale fatta di scambi rapidi e precisi, battendo il portiere avversario da pochi passi. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma senza successo. Un pareggio giusto, con l’Italia che ha mostrato carattere nella ripresa e l’Olanda che ha gestito bene il possesso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA OLANDA U21 (RISULTATO LIVE 1-1): PAREGGIO

L’Italia U21 trova subito il pareggio in avvio di ripresa contro l’Olanda, portando il risultato sull’1-1 grazie a una splendida rete di Miretti. Il centrocampista azzurro finalizza una bellissima azione corale, con tre compagni coinvolti in una serie di scambi rapidi e precisi che tagliano fuori la difesa orange, prima della conclusione vincente da dentro l’area.

Un gol che ridà fiducia agli Azzurrini, ora decisamente più in partita dopo un primo tempo complicato. Vedremo se l’Italia saprà sfruttare l’inerzia a favore per completare la rimonta o se l’Olanda riuscirà a riprendere in mano il controllo del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA OLANDA U21 (RISULTATO LIVE 0-1): A RIPOSO

L’Olanda U21 chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sull’Italia in questa diretta grazie a una splendida rete di Fitz-Jim. Il centrocampista orange riceve un ottimo scarico dalla punta dentro l’area di rigore e lascia partire un tiro perfetto che si insacca sotto l’incrocio, lasciando di sasso il portiere azzurro.

L’Italia ha provato a rispondere, affidandosi soprattutto alle ripartenze di Gnonto, ma senza riuscire a concretizzare. Gli olandesi hanno gestito bene il possesso palla, dimostrandosi solidi in fase difensiva e cinici sotto porta. Nella ripresa servirà una reazione da parte degli Azzurrini per rimettere in equilibrio il match e cercare il gol del pareggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA OLANDA U21 (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

L’Italia e l’Olanda U21 iniziano il match in diretta con un approccio cauto, studiandosi a vicenda senza scoprirsi troppo. Le due squadre faticano a creare occasioni nitide nei primi minuti, con le difese ben organizzate e attente a non concedere spazi.

L’unico squillo arriva dai piedi di Wilfried Gnonto, che sfrutta la sua velocità per condurre una ripartenza pericolosa in contropiede. L’attaccante italiano arriva al tiro, ma la sua conclusione sfiora il bersaglio, lasciando il risultato ancora fermo sullo 0-0. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA OLANDA U21 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

C’è una bella tradizione ad accompagnarci verso la diretta Italia Olanda U21, partita che infatti vanta ben dieci precedenti fra il 1968 e il 2013. Possiamo quindi notare che il match torna dopo ben dodici anni di attesa e ciò contribuirà a renderlo ancora più interessante. Il bilancio complessivo vede gli Azzurrini in leggero vantaggio con cinque vittorie a fronte dei quattro successi per l’Olanda, con un solo pareggio a completare il quadro della situazione. Inoltre, a far sorridere l’Italia Under 21 potrebbe esserci anche il fatto che gli Azzurrini hanno vinto gli ultimi tre precedenti, anche se come abbiamo visto non sono più nemmeno loro così recenti.

L’ultimo è stato anche il più importante di tutti come posta in palio, cioè la semifinale degli Europei U21 del 2013: la partita fu giocata sabato 15 giugno di dodici anni fa e la vittoria andò per 1-0 agli Azzurrini dell’allora c.t. Davis Mangia. Era il gruppo tra gli altri di Verratti, Insigne e Immobile, il gol decisivo fu però di Fabio Borini al 79’. Oggi cosa ci dirà il ritorno della diretta Italia Olanda U21? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA OLANDA U21 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La messa in onda della diretta Italia Olanda U21 dovrebbe essere garantita dalla RAI. L’emittente nazionale trasmetterà questa partita in televisione in chiaro su RAI 2 con collegamento a partire dalle ore 18:05. In streaming il match dovrebbe essere visibile sul sito di Rai Play.

LA PRIMA DI DUE AMICHEVOLI

Si parte venerdì 21 marzo 2025 alle ore 18:15 con la diretta Italia Olanda U21. Presso lo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia gli azzurrini del commissario tecnico Carmine Nunziata riprendono il loro cammino di preparazione in vista dell’Europeo di categoria in programma quest’estate. Pensando quindi alla fase finale del torneo che si disputerà in Slovacchia, i padroni di casa vogliono trovare la condizione e soprattutto l’intesa migliori per poter arrivare il più a fondo possibile in questa competizione.

La compagine italiana viene da tre pareggi consecutivi e l’ultimo dei quali si è concretizzato fra le mura amiche contro l’Ucraina nell’amichevole disputata a novembre. In maniera analoga all’Italia, prima nel gruppo A, anche l’Olanda Under 21 ha strappato il pass per l’accesso ai Campionati Europei di giugno chiudendo al primo posto nel girone C. Pure la squadra dei Paesi Bassi arriva da un paio di sfide terminate in parità prima contro la Slovacchia e poi anche contro l’Inghilterra.

ITALIA OLANDA U21, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando di capire quali saranno le scelte compiute dal commissario tecnico Michael Reiziger per i suoi, diamo invece un’occhiata alla probabili formazioni della diretta Italia Olanda U21 riguardanti gli azzurrini. Il modulo 4-3-2-1 con Desplaches, Zanotti, Ghilardi, Bertola, Savona, Miretti, Ndour, Prati, Baldanzi, Gnonto e Sebastiano Esposito dovrebbe essere la soluzione che verrà adottata da mister Carmine Nunziata per schierare i suoi giocatori dall’inizio del match in programma a Venezia.