Diretta Italia Paraguay Under 17/ Streaming video Rai: azzurrini già agli ottavi

Italia Paraguay Under 17, in diretta dall’Estadio Bezerrao di Gama alla mezzanotte italiana tra domenica 3 e lunedì 4 novembre 2019, sarà una sfida valevole per la terza giornata della prima fase del Mondiale Under 17 in Brasile. Gli azzurri affrontano l’ultimo match della fase a gironi nelle condizioni migliori, già qualificati agli ottavi di finale grazie ai due successi messi in fila contro Isole Salomone e Messico. Contro i messicani, dopo il pericolo scampato con il rigore sbagliato da Luna, gli azzurrini sono usciti dalla distanza con i gol di Gnonto e Udogie, subendo solo nel recupero la rete di Alvarez. Ora per chiudere al primo posto nel girone F basterà un pari contro i paraguaiani che col Messico hanno pareggiato per poi rifilare 7 gol alle Isole Salomone, fanalino di coda del raggruppamento che l’Italia aveva battuto 5-0 all’esordio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Paraguay Under 17 sarà trasmessa sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD sia sul canale numero 203 del satellite, Sky Sport Football, per tutti gli abbonati Sky. Questi ultimi potranno seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale SkyGo, mentre naturalmente su Rai Play avremo uno streaming accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PARAGUAY U17

Andiamo adesso a scoprire quelle che potrebbero essere le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Italia Paraguay Under 17, alla mezzanotte italiana presso l’Estadio Bezerrao di Gama, sfida valevole per la terza giornata della prima fase del Mondiale Under 17 in Brasile. L’Italia allenata dal CT Nunziata schiererà un 4-3-1-2 con questi possibili titolari: Molla, Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Ruggeri, Brentan, Panada, Udogie, Tongya, Gnonto, Cudrig. Il Paraguay guidato in panchina da Morinigo risponderà con un 4-4-2 così probabilmente schierato: Gonzalez, Ocampos, Melgarejo, Ortiz, Barrios, Segovia, Torres, Viera, Noguera, Acosta, Presentado.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano l’Italia favorita sul Paraguay. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.50. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.20, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.65.



