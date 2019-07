Diretta Italia Polonia/ Streaming video: azzurri per l’oro! (volley Universiadi 2019)

Italia Polonia, in diretta dal Pala Sele di Eboli, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 13 luglio, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Che sogno! La nostra nazionale di volley maschile è in finale per la medaglia d’oro alle Universiadi 2019 di Napoli! I nostri beniamini guidati dal ct Graziosi, con la bella e pesantissima vittoria sulla Francia hanno quindi trovato il biglietto per la finale più importante per il tabellone della pallavolo maschile alla 30^ edizione della manifestazione, che ora andrà onorata, pur contro un avversario ben ostico come è la Polonia. L’Italia però, padrona di casa e forte del supporto del sempre caloroso pubblico di Eboli, pare imbattibile e ben pronta a mettere in campo l’ennesima prestazione superlativa e regalarci la medaglia d’oro.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA POLONIA ITALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Polonia Italia di quest’oggi, finale per la medaglia d’oro nel tabellone del volley maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la partita degli azzurri in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA POLONIA ITALIA: IL CONTESTO

Siamo quindi alfine giunti alla finale per la medaglia d’oro del tabellone del volley maschile alle Universiadi 2019 di Napoli, ma alla vigilia della diretta tra Polonia e Italia è bene andare a ricordare come i nostri azzurri vi sono arrivati. Ecco quindi che è giusto ripercorrere la cavalcata trionfale della nostra selezione in queste Universiadi 2019 di Napoli e il termine non è inesatto visto che i nostri beniamini si sono messi in luce fin dalla fase a gironi. Qui infatti l’Italia ha chiuso da prima il girone D, facendo bottino pieno alle spalle di Giappone, Argentina, Svizzera e Messico. Nel tabellone finale poi la nostra nazionale di volley ha avuto la meglio sul Portogallo ai quarti di finale e sulla Francia in semifinale, solo ieri sera. Percorso netto e impeccabile anche per la Polonia, che si annuncia quindi un nemico temibile in questa finale per l’oro. I polacchi hanno dominato il gruppo C davanti a Francia, Brasile, Canada e Iran e successivamente hanno battuto pure Cina Taipei ai quarti e la Russia in semifinale, ma qui solo al tie break. Si annuncia quindi una finale per il volley maschile alle Universiadi di Napoli bollente: chi salirà sul primo gradino del podio?

DIRETTA STREAMING VIDEO POLONIA ITALIA VOLLEY UNIVERSIADI 2019