Diretta Italia Polonia/ Streaming video Rai 1: bisogna solo vincere in Nations League

DIRETTA ITALIA POLONIA: MANCINI VUOLE SOLO I 3 PUNTI!

Italia Polonia, che verrà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, si gioca alle ore 20:45 di domenica 15 novembre: siamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove la nostra nazionale affronta la penultima giornata della Nations League 2020-2021. Dopo la festa del gol contro l’Estonia, si torna a giocare per un obiettivo concreto: la Final Four della competizione è comunque importante per salire nel ranking e per mandare un chiaro segnale alle avversarie in vista degli Europei. Gli ultimi pareggi hanno leggermente complicato la situazione: adesso in testa al girone c’è proprio la Polonia, che dunque si presenta in Italia con la possibilità di pareggiare per rimanere davanti, anche se in quel caso dovrebbe guardarsi dall’Olanda che affronterà nell’ultima giornata. La nazionale dell’Est Europa, in forte crescita come dimostrato anche dal pareggio di Danzica contro di noi, sa allora che deve giocare per vincere, perché potremmo riassumere la diretta di Italia Polonia dicendo che chi porterà a casa i tre punti avrà più di un piede nella semifinale di Nations League. Adesso, mentre aspettiamo che le due nazionali facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, proviamo a indovinare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due CT, analizzando meglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ITALIA POLONIA IN STREAMING VIDEO RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

Come per ogni partita della nostra nazionale, anche la diretta tv di Italia Polonia sarà trasmessa dalla televisione di stato: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti su Rai Uno, con la possibilità di seguire questo match di Nations League anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Basterà infatti collegarsi al sito Rai Play, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e poi selezionare il canale specifico.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA

Per Italia Polonia è squalificato D’Ambrosio: di conseguenza la scelta in difesa per il ruolo di terzino destro è priva di dubbi e sarà Florenzi a giocare da quella parte, con Emerson Palmieri sull’altro versante e la coppia centrale formata da Bonucci e Acerbi con Gigio Donnarumma tra i pali. Uomini sostanzialmente contati anche a centrocampo, dove manca Verratti per infortunio: torna a disposizione Barella che si prenderà subito il posto da mezzala, sull’altro versante avremo Locatelli che giocherà in un modo leggermente diverso rispetto al Sassuolo, poi spazio a Jorginho in cabina di regia. Nel tridente offensivo Moise Kean sembra in vantaggio su Domenico Berardi, Belotti sarà il centravanti con Lorenzo Insigne a sinistra.

La Polonia di Jerzy Brzczek dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 nel quale l’unico attaccante di ruolo sarà il fenomenale Robert Lewandowski; a supportarlo avremo una linea di trequarti con Jozwiak e Grosicki da esterni e Klich che agirà in posizione centrale, poi un protagonista della nostra Serie A come Linetty dovrebbe avere spazio in mezzo al campo e a fargli compagnia ci sarà Goralski. La difesa è comandata ancora da Glik, tornato in Italia per vestire la maglia del Benevento; al centro anche Bednarek, i due terzini dovrebbero essere Kedziora e Reca con Szczesny favorito su Fabianski per il ruolo di portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Italia Polonia, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria degli azzurri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,75 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 4,75 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte la vostra puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA