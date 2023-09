DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming Rai 1: un precedente magico (Eurovolley 2023, oggi 16 settembre)

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL PRECEDENTE

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Italia Polonia, in attesa della grande finale degli Europei di volley 2023 possiamo fare un passo indietro all’anno scorso per ricordare meglio la già citata finale dei Mondiali 2022. Era domenica 11 settembre, in campo c’erano anche allora Italia e Polonia, con due differenze: in palio c’era il titolo iridato ed erano i polacchi a giocare in casa, presso lo Spodek di Katowice.

In quel caso tuttavia il fattore campo non fu determinante, perché l’Italia del c.t. Fefè De Giorgi vinse per 3-1 in rimonta, dopo avere perso 25-22 il primo set con un grande crescendo che portò gli Azzurri ad imporsi nei successivi tre parziali per 25-21, 25-18 e 25-20, permettendoci così di parlare di un trionfo netto e ampiamente meritato per conquistare il quarto Mondiale nella storia della pallavolo maschile italiana e detronizzare la Polonia, che aveva infatti vinto le due precedenti edizioni del torneo iridato. Adesso speriamo in un bis a livello europeo, che sarebbe salutato con grande entusiasmo e passione dal pubblico di casa a Roma… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 1, meritatissima ribalta sul canale di punta per la finale degli Europei di volley 2023 con gli Azzurri in campo. Questo significa che sarà possibile usufruire anche della diretta streaming video di Italia Polonia, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio di Rai Play. Per gli abbonati l’appuntamento sarà inoltre pure su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con possibilità di seguire la finale anche in streaming tramite il servizio offerto in questo caso da Sky Go.

UNA FINALE DI LUSSO

Italia Polonia, in diretta alle ore 21.00, è la finale degli Europei di volley maschile 2023: c’è in palio il titolo continentale al PalaLottomatica di Roma stasera, sabato 16 settembre. La nostra capitale vedrà dunque gli Azzurri a caccia di un nuovo trionfo: due anni fa conquistammo gli Europei, l’anno scorso siamo saliti sul tetto del mondo vincendo proprio contro la Polonia (e in Polonia) la finale dei Mondiali, oggi le due Nazionali si trovano nuovamente di fronte per una finale che ci attendiamo di livello altissimo. Non servono molte altre considerazioni: la diretta di Italia Polonia vedrà di fronte le prime due Nazionali degli scorsi Mondiali, che sono arrivate in fondo anche agli Europei, quindi in questo momento è il meglio del volley internazionale.

Le semifinali di giovedì sera lo hanno dimostrato chiaramente, in particolare grazie al perentorio 3-0 con cui gli Azzurri hanno travolto la Francia in una serata memorabile soprattutto per Daniele Lavia e Yuri Romanò, ma che naturalmente ha visto un contributo di altissimo valore da parte di tutti per sconfiggere in tre soli set gli olimpionici transalpini. La Polonia invece è uscita vittoriosa per 3-1 dalla propria semifinale contro la Slovenia e adesso cerca la rivincita più dolce, perché vincere gli Europei in casa nostra dopo aver perso il Mondiale davanti al loro pubblico sarebbe una soddisfazione doppia. Di certo sarà uno spettacolo meraviglioso: chi uscirà vincitore dalla diretta di Italia Polonia?

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL CONTESTO

Come siamo arrivati alla diretta di Italia Polonia, finale degli Europei di volley 2023? L’Italia ha vinto il girone A con cinque vittorie: prima quattro perentori 3-0, poi il 3-2 contro la Germania, arrivato comunque a primo posto già matematicamente certo. Un percorso quindi brillante fra Bologna, Perugia e Ancona, confermato a Bari dal successo per 3-0 negli ottavi contro la Macedonia del Nord, prima di incontrare ben più difficoltà martedì sera contro l’Olanda nei quarti, vinti per 3-2. Fin qui è stato il pericolo maggiore, perché poi in semifinale gli Azzurri hanno annichilito la Francia con un meraviglioso 3-0.

La Polonia dal canto suo ha fatto grandi cose (come prevedibile) fin dalla fase a gironi, cioè per loro il gruppo C ospitato in Macedonia del Nord e chiuso con cinque vittorie su cinque e un solo set lasciato per strada. Agli ottavi è poi arrivata la vittoria per 3-1 contro il Belgio, bissata con medesimo risultato anche ai quarti contro la Serbia, partita che in realtà è stata una durissima battaglia (compreso un set vinto 36-34) e infine nella semifinale contro la Slovenia, dopo aver perso il primo set. Quattro set persi in tutto il torneo per entrambe, anche se per l’Italia si tratta di due 3-2 e per la Polonia di quattro 3-1: in ogni caso anche questa è la conferma che si tratta delle due Nazionali più forti. La migliore in assoluto sarà incoronata dalla diretta di Italia Polonia…











