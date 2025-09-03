Diretta Italia Polonia streaming video Rai 2: orario e risultato live del quarto di finale delle Azzurre ai Mondiali volley 2025, oggi 3 settembre

DIRETTA ITALIA POLONIA (RISULTATO 2-0): VINCIAMO ANCHE IL 2° SET!

Italia Polonia 2-0: allungo azzurro e semifinale dei Mondiali volley 2025 sempre più vicina. Inizia bene anche il secondo set: Anna Danesi lo inaugura con un muro, Paola Egonu piazza due punti in rapida successione e siamo già in vantaggio, anche se la Polonia con Magdalena Stysiak, Agnieszka Korneliuk e Martyna Lukasik (impalpabile nel primo set) non si stacca. Riusciamo tuttavia a prenderci un minibreak di vantaggio dopo il primo tempo di Sarah Fahr, grazie a un pallonetto di Aleksandra Gryka che va largo; siamo 7-5 in nostro favore. Va però dato atto alla Polonia di crederci, anche in qualche atteggiamento “sopra le righe”: le nostre avversarie forzano al servizio, esultano tanto per caricarsi e dal 10-7 (bel diagonale di Stella Nervini) si arriva al 13-14 in favore polacco con il break da 3-7 con il punto di Paulina Damaske, ma soprattutto la crescita di una Lukasik adesso incisiva al contrario del nostro muro, che fatica di più a contenere.

La risposta è d’autore: sale in cattedra Fahr con primo tempo e servizio incisivo a forzare l’errore di Lukasik, poi sbaglia da sola Gryka e in un amen torniamo avanti di due punti. Stefano Lavarini chiama timeout, ma Alessia Orro si iscrive al tabellino mettendosi in proprio e Miriam Sylla disegna una diagonale che la fa rimanere in partita pur toccando meno palloni rispetto al primo set, ma soprattutto mina le certezze della Polonia che non incide con Stysiak (Egonu ringrazia) e riceve male consentendo a Danesi di mettere a terra il punto del 20-15, con un parziale di 7-1 da quando siamo andate sotto. Le nostre avversarie però costringono Julio Velasco a chiamare timeout con un controbreak di 1-4; stavolta ci aiuta la Polonia sbagliando due partite consecutive, a questo punto entrano Carlotta Cambi ed Ekaterina Antropova ma è Fahr a consegnare il set point prontamente convertito, 25-20 e siamo a un set dalla semifinale. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA POLONIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

L’appuntamento sarà quello ormai classico per la diretta Italia Polonia in tv, che infatti sarà come sempre in chiaro per tutti su Rai Due, con diretta streaming video su sito e app di Rai Play, ma pure su VBTV e DAZN, in questi casi tuttavia solo su abbonamento.

ITALIA POLONIA (RISULTATO 1-0): GRANDE AVVIO!

Italia Polonia 1-0: le azzurre vincono il primo set e aprono al meglio il quarto di finale ai Mondiali volley 2025. Julio Velasco inizia la partita con il solito sestetto: Alessia Orro forma la diagonale con Paola Egonu, le due centrali sono Sarah Fahr e Anna Danesi mentre schiacciano Miriam Sylla e Stella Nervini. Il primo punto lo mette a terra la Polonia con Paulina Damaske; risponde immediatamente Sylla e così il match dei quarti di finale si può dire iniziato. La difesa si mette subito in moto, Egonu inizia a produrre punti ma è con la produzione dal centro di Danesi e Fahr che iniziamo davvero a prendere un buon vantaggio, anche se la Polonia risponde colpo su colpo soprattutto con l’attesa Magdalena Stysiak.

Egonu fa e disfa: attacco straordinario dopo la difesa di Sylla e allungo sul 15-10, ma la battuta seguente è lunga. Gioca bene la Polonia che ha anche in Damaske un’ottima arma, ma l’Italia dà sempre la sensazione di averne di più: dopo una diagonale di Malwina Smarzek, che conosciamo per i lunghi trascorsi in Italia, il primo tempo di Fahr ci porta sul +6 (18-12). Diventa 21-14 con errore grave di Stysiak e gran muro di Danesi sul capitano avversario Agnieszka Korneluk, segno che abbiamo in mano il primo set; infatti le azzurre poco dopo lo chiudono sul risultato di 25-17. La partenza è stata ottima, ma adesso attenzione a rilassarci eccessivamente… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA POLONIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochi minuti al via della diretta Italia Polonia, possiamo ricordare che di nuovo dovremo sfidare una Nazionale guidata da un commissario tecnico italiano, in questo caso Stefano Lavarini. Le polacche negli ultimi anni sembrano essere “abbonate” ai quarti di finale, raggiunti agli Europei del 2021 e del 2023, ai Mondiali del 2022 e l’anno scorso alle Olimpiadi, ma sempre terminati con l’eliminazione della Polonia, che è quindi molto costante ad alto livello ma alla quale manca sempre qualcosa per arrivare fino in fondo.

Noi ovviamente speriamo che la storia possa ripetersi nuovamente; dopo la vittoria contro la Germania, Julio Velasco aveva sottolineato che “dovremo dosare bene le energie, con tranquillità mettendo da parte ansia, spesso inconscia, derivante dallo stress di questa lunga competizione”. Le Azzurre finora lo hanno fatto alla perfezione, seguendo d’altronde l’esempio del trionfale cammino a Parigi 2024, adesso però devono tornare in campo e noi le seguiremo con la nostra attenzione e simpatia nella diretta Italia Polonia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA POLONIA: SIAMO AI QUARTI DI FINALE!

La zona medaglie è sempre più vicina, la diretta Italia Polonia ci attende alle ore 15.30 italiane di oggi pomeriggio, mercoledì 3 settembre, per i quarti di finale dei Mondiali di volley 2025 che entrano ormai nella loro fase decisiva a Bangkok, capitale della Thailandia. Per l’Italia l’obiettivo è chiaro: completare un biennio perfetto conquistando l’oro iridato dopo quello olimpico.

Finora la marcia delle Azzurre del c.t. Julio Velasco è stata praticamente perfetta: quattro vittorie su altrettante partite giocate (d’altronde la striscia consecutiva è arrivata a quota 33) e un solo set lasciato per strada fino a questo momento. Dobbiamo quindi prenderci il ruolo che ci compete e dire che nella diretta Italia Polonia le Azzurre saranno ancora una volta favorite per il successo.

Negli ottavi è già arrivata una bella dimostrazione di forza: sapevamo che contro la Germania ci sarebbe stato da lottare, lo abbiamo fatto bene vincendo un ostico primo set e faticando anche per parte del secondo, poi l’Italia è cresciuta ulteriormente di livello e dal 18 pari del secondo parziale in poi hanno inflitto alle tedesche una vera e propria lezione di pallavolo.

La tecnica e la forma fisica quindi ci sono, le ragazze hanno dimostrato finora di non soffrire nemmeno la pressione di essere “costrette” a vincere dopo l’oro olimpico e le due Nations League consecutive. Tutto sta andando quindi come desiderato, sappiamo però che adesso non c’è spazio per scivoloni perché ogni partita è un bivio, allora siamo pronti a vivere ancora grandi emozioni con la diretta Italia Polonia…

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL BILANCIO FINORA E LE AVVERSARIE

Verso la diretta Italia Polonia, dobbiamo ribadire che finora il cammino è stato davvero splendido. In quattro partite c’è stato un solo passaggio a vuoto nel terzo set contro il Belgio, partita poi comunque vinta 3-1, mentre nell’ottavo contro la Germania le olimpioniche hanno dimostrato di saper soffrire quando serve ma anche di saper alzare il livello nei momenti decisivi, guidate in questo come sempre da Paola Egonu, che è il “primo violino” di un’orchestra che comunque sa sempre suonare alla perfezione con ogni sua componente e con un direttore in panchina che è una garanzia.

Come si accennava, anche la diretta Italia Polonia ci vede sulla carta favorite. Le polacche sono arrivate fin qui battendo con faticosi 3-2 sia la Germania nel girone (con il decisivo 19-17 nel quinto set) sia il Belgio negli ottavi di finale, quindi possiamo fare il paragone con le vittorie sicuramente più agevoli conquistati dalle Azzurre contro le medesime rivali. Certo, parliamo comunque di un quarto di finale mondiale, per cui sarebbe un delitto abbassare la guardia, ma possiamo pensare con fiducia anche a questo ostacolo…