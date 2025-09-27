Diretta Italia Polonia streaming video Rai 2: orario e risultato live della semifinale di lusso dei Mondiali volley 2025, oggi sabato 27 settembre

DIRETTA ITALIA POLONIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente inizia la diretta Italia Polonia, abbiamo già citato alcuni precedenti recenti illustri: la finale mondiale 2022 vinta dagli Azzurri e quelle vinte invece dai polacchi agli ultimi Europei e nell’ultima Nations League. Ferdinando De Giorgi spera di ripetere le dichiarazioni molto soddisfatte che aveva potuto concedere al termine del quarto di finale dominato contro il Belgio: “Abbiamo giocato una partita molto intensa, restando sempre concentrati. Una delle chiavi è stata sicuramente la battuta, oggi (mercoledì, ndR) abbiamo servito ad altissimo livello”.

Diretta/ Repubblica Ceca Bulgaria (risultato finale 1-3): vincono i ragazzi di Blengini! Mondiali volley 2025

Soprattutto fa ben sperare la grande crescita degli Azzurri, che il c.t. aveva commentato così: “Questa è una squadra che sta acquisendo sempre più maturità anche da questo punto di vista. Era una partita da dentro o fuori, ma l’abbiamo interpretata nel miglior modo possibile. L’ho detto anche prima dell’inizio del Mondiale: questo è un gruppo speciale perché si aiuta, perché ha intrapreso un percorso, lo sta portando avanti e continua a crescere”. Oggi l’esame forse più difficile di tutti, la semifinale che vale tecnicamente ancora di più: parola ai protagonisti per la diretta Italia Polonia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Belgio (risultato finale 3-0): vittoria magistrale degli Azzurri! (Mondiali volley 2025)

ITALIA POLONIA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Italia Polonia in tv ci sarà sempre il riferimento in chiaro per tutti su Rai Due, di conseguenza la diretta streaming video verrà garantita da Rai Play, oltre che su DAZN e VBTV per i rispettivi abbonati. DIRETTA ITALIA POLONIA SU RAIPLAY

SEMIFINALE DI LUSSO AI MONDIALI DI VOLLEY

Il match più affascinante, sotto molti punti di vista una sorta di finale anticipata: la diretta Italia Polonia sarà una meravigliosa semifinale ai Mondiali di volley 2025, appuntamento imperdibile alle ore 12.30 italiane di oggi, sabato 27 settembre, dalla SM Mall of Asia Arena di Pasay, nella megalopoli di Manila, capitale delle Filippine.

DIRETTA/ Italia Argentina (risultato finale 3-0): gli azzurri volano ai quarti! (Mondiali volley 2025)

Per fare crescere l’attesa, basterebbe citare i precedenti più recenti: nel 2022 l’Italia vinse il suo quarto mondiale battendo in finale proprio la Polonia, che poi si è presa un paio di rivincite battendo gli Azzurri nella finale degli Europei 2023 e anche della Volleball Nations League di quest’anno, appena un paio di mesi fa.

La conseguenza è facile da cogliere: Olimpiadi a parte, di tutti gli altri grandi tornei la finale più recente è stata proprio la diretta Italia Polonia, che ha quindi il sapore di una finale anticipata, o comunque di una battaglia memorabile fra le due Nazionali più costanti degli ultimi anni, quelle che arrivano sempre fino in fondo ad ogni grande torneo.

Per gli Azzurri una sfida difficile contro la Nazionale che in questo momento è forse la più forte in circolazione, ma la grande crescita mostrata dagli uomini del c.t. Ferdinando De Giorgi nelle ultime uscite ci fa ben sperare: i polacchi dovranno dare il massimo per scucire lo ‘scudetto’ dei campioni del Mondo dalla maglia degli Azzurri nella diretta Italia Polonia…

DIRETTA ITALIA POLONIA: LA SFIDA PIÙ AFFASCINANTE

Tutto quello che abbiamo detto finora ha già ampiamente spiegato il fascino della diretta Italia Polonia. Quanto alla stretta attualità, dobbiamo notare che gli Azzurri non hanno cominciato benissimo i Mondiali di volley 2025, chiudendo il girone alle spalle del Belgio, ma poi la vittoria per 3-0 negli ottavi contro l’ostica Argentina, avversaria contro la quale si temeva una battaglia ben più lunga, e il successo di nuovo per 3-0 nei quarti proprio contro il Belgio hanno dimostrato la grande crescita avuta da Simone Giannelli e compagni partita dopo partita. Morale e condizione ora ci sorridono, servirà tutto per provare a battere la Polonia.

Dal canto loro, gli uomini di Nikola Grbic hanno il ruolo di primi favoriti perché quest’anno si sono già imposti nella VNL e perché sono stati praticamente perfetti finora: primo posto nel girone con un solo set lasciato per strada, poi il 3-1 contro il Canada negli ottavi e il 3-0 rifilato nei quarti alla Turchia, nessuno fino a questo momento ha mai messo paura a Wilfredo Leon e compagni. Sarebbe stato bello vivere la diretta Italia Polonia domani in finale, ma una semifinale iridata è comunque un appuntamento di lusso e gli Azzurri visti tra ottavi e quarti hanno tutte le possibilità di scrivere un’altra pagina memorabile nella storia della nostra pallavolo…