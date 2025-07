Diretta Italia Polonia streaming video tv: orario e risultato live della semifinale di VNL 2025 femminile, sabato 26 luglio.

DIRETTA ITALIA POLONIA (RISULTATO 0-0): SI PARTE!

Mentre la diretta Italia Polonia prende il via, noi dobbiamo tornare su quel discorso che facevamo in precedenza, relativo alle vittorie consecutive che la nostra nazionale femminile ha messo insieme nella Volley Nations League. Si tratta di una striscia davvero lunga: è cominciata il 2 giugno 2024 con un 3-0 alla Cina, il giorno precedente avevamo perso al tie break contro il Brasile nel secondo dei tre gironi che era in programma a Macao. Da quel momento l’Italia non ha più perso: a Fukuoka ha battuto Canada, Corea del Sud, Usa e Serbia volando ai quarti di finale, dove ha nuovamente superato gli Stati Uniti. Semifinale ancora contro la Polonia (curiosamente quindi lo stesso percorso di quest’anno) e finale contro il Giappone: la corsa non si è fermata nemmeno in questa edizione di VNL 2025 perché come detto l’Italia ha vinto tutte le partite e dunque la serie vincente in questa competizione è addirittura di 21 gare.

Diretta/ Italia Usa (risultato finale 3-0): azzurre in semifinale! (VNL 2025, oggi 23 luglio)

Oggi la speranza è di allungarla ulteriormente contro la nazionale padrona di casa, significherebbe andare a prendersi un’altra finale con la possibilità di fare 23 successi consecutivi e sollevare un altro trofeo. Andrà così? Scopriamolo insieme: la diretta Italia Polonia sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Italia Olanda (risultato finale 3-0): cappotto azzurro! (VNL 2025, oggi 20 luglio)

DIRETTA ITALIA POLONIA: LE AZZURRE IN SEMIFINALE!

La diretta Italia Polonia vale tanto, è in programma all’Arena Lodz alle ore 16:00 di sabato 26 luglio 2025 e dunque le azzurre saranno in trasferta per la semifinale femminile di Volley Nations League 2025. Fino a questo momento l’Italia ha rispettato il copione: ha giocato 13 partite nel torneo e le ha vinte tutte, un rullo compressore.

Le campionesse olimpiche in carica sono passate anche sopra gli Usa, nella riedizione della finale di Parigi: il quarto di finale è terminato 3-0 e non si vede davvero quale avversaria potrebbe al momento mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata di Julio Velasco, che ora si gioca l’accesso a un’altra finale.

Diretta/ Italia Slovenia (risultato finale 3-0): quarto successo di fila! (VNL 2025, oggi 19 luglio)

La Polonia è una delle avversarie che non abbiamo incrociato nella fase a gironi: è arrivata quarta in classifica con 9 vittorie, nei quarti ha eliminato la temibile Cina superandola al tie break dopo essere stata sotto 0-1 e 1-2, come avevamo già ricordato la allena Stefano Lavarini che avrà dunque un intrigante derby.

La diretta Italia Polonia ci dice che sulla carta la nostra nazionale parte favorita nella semifinale di Volley Nations League 2025, ma ovviamente dovrà dimostrarlo sul campo: scopriremo a breve se arriverà la terza finale nelle ultime quattro edizioni di questa competizione, per continuare a mettere trofei in bacheca in un periodo davvero d’oro.

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Itala Polonia non ci saranno appuntamenti in tv, come sempre la partita di VNL 2025 sarà disponibile in diretta streaming video sul portale Volleyballworld Tv.

DIRETTA ITALIA POLONIA: VERSO UN ALTRO TITOLO!

Siamo vicini alla diretta Italia Polonia, partita che sulla carta ci vede favorite perché il cammino delle azzurre, non solo nella VNL 2025 ma nelle ultime stagioni, è stato quello di una corazzata che ha saputo fare il passo in avanti e arrivare davvero a rappresentare il punto di riferimento per tutta la pallavolo mondiale. Lo ha dimostrato una volta di più con queste 13 vittorie consecutive nel torneo, che diventano di più se pensiamo anche al cammino dello scorso anno; la Polonia è la grande rivale degli azzurri in ambito maschile, al femminile invece sta provando a fare un salto di qualità che però non è ancora del tutto avvenuto.

Tornata alle Olimpiadi dopo 16 anni è arrivata fino ai quarti di finale, un ottimo risultato che era stato lo stesso del Mondiale 2022, e delle ultime due edizioni degli Europei (quarto posto invece ne 2019). I due bronzi nelle ultime VNL ci dicono di una Polonia che cerca di tornare agli splendenti livelli di inizio millennio, quelli in cui in questa nazionale giocavano tante giocatrici impegnate in Italia come Malgorzata Glinka, Aleksandra Przybysz e soprattutto Katarzyna Skowronska. Adesso però è il regno dell’Italia, e allora possiamo davvero sperare di andare a prenderci un’altra finale di Volley Nations League nonostante il pubblico sia (quasi) tutto dalla parte delle nostre avversarie.