Diretta Italia Polonia/ Streaming video tv: focus sulle nostre avversarie (volley)

DIRETTA ITALIA POLONIA: LE RIVALI

Impazienti di dare la parola alla diretta di Italia Polonia, sfida di debutto della nostra nazionale Italiana alla Nations League di volley, primo grande evento della FIVB dall’inizio della pandemia, ci pare ora necessario dare spazio anche alle rivali che oggi saranno nella bolla di Rimini. Prima avversario della nostra nazionale sarà la Polonia guidata dal ct Jacek Nawrocki, che ha chiamato a è un buon numero di atlete anche piuttosto note. Nella selezione vi è chiaramente gran spazio a giocatrici che frequentano il primo campionato nazionale, ma pure vi troviamo qualche volto noto come Malwina Smarzek, attualmente in maglia della Igor Novara, o Agnieszka Kakolwska, centrale della Savino del Bene. Come occorso anche per la selezione azzurra, anche per la nazionale polacca, diverse big si uniranno al gruppo solo più avanti, una volta cominciata la preparazione: pure va detto che al contrario delle azzurre, la Polonia non si è qualificata alle prossime Olimpiadi 2021, e dunque la federazione sta prevedendo un programma di lavoro differente.

DIRETTA ITALIA POLONIA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Polonia come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley femminile sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa prima sfida, in programma alle ore 19.00 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley femminile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

ITALIA POLONIA: PARLA BREGOLI

A poche ore dalla diretta tra Italia e Polonia, prima sfida per la nazionale femminile nella Nations League 2021, ecco che ci pare doveroso dare spazio ora alle parole di Giulio Bregoli, allenatore della selezione azzurra per la manifestazione (il ct Mazzanti seguirà invece i due ritiri pre olimpici). Il tecnico, tramite il portale della Federvolley ha affermato: “L’idea di massima è sfruttare le partite iniziali per dare un’ossatura alla squadra, prima d’inserire altri tasselli e fare del turnover. Il gruppo avrà bisogno di trovare le sue sinergie e quindi poi sarà più facile aiutare chi, di volta in volta, entrerà in campo.La competizione è lunga e difficile, bisognerà anche vedere i risultati che otterremo, anche quello ovviamente inciderà”. L’obiettivo comunque rimane vincere e prepararsi al meglio per i prossimi appuntamenti (Olimpiadi ed Europei): vedremo che accadrà in campo!. (agg Michela Colombo)

AZZURRE AL DEBUTTO!

Italia Polonia, in diretta dalla Fiera di Rimini, è la partita di volley femminile in programma oggi, martedì 25 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. È dunque con la diretta tra Italia e Polonia che comincia il cammino della nostra nazionale femminile di pallavolo nella Nations league 2021. Saltato l’appuntamento 2020 per la pandemia, il grande volley internazionale è di nuovo sotto ai riflettori in una formula tutta nuova, nella bolla romagnola: protagoniste le azzurre guidate non già dal ct Mazzanti (che sta seguendo il ritiro della nazionale femminile in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai davvero prossime), ma il vice Giulio Bregoli, che ha chiamato a sé ben 17 atlete, tutte pronte a regalarci intense emozioni per la manifestazione internazionale, la prima della FIVB dalla pandemia.

In campo saranno già oggi tanti volti nuovi per la nazionale, a cui solo successivamente saranno affiancate giocatrici più esperte e conosciute anche con i colori azzurri: pur con una delegazione “sperimentale” siamo sicuri che saranno gran scintille oggi in campo.

DIRETTA ITALIA POLONIA: LE AZZURRE

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Polonia, gran sfida di esordio per la nazionale femminile alla Nations league 2021, ci pare doveroso scoprire meglio le azzurre che sono state convocate per questa prima bolla di Rimini. Come abbiamo detto di tratta di un bel gruppo di facce nuove in azzurro, che non vediamo l’ora di ammirare in campo per l’ultimo banco di prova, prima delle Olimpiadi: nel complesso la Federazione ha chiamato a sé per l’impegno internazionale (il primo post pandemia) 32 atlete, di cui solo 15 saranno oggi al servizio di Bregoli (altre due Morello e Piva di Ravenna si uniranno al gruppo solo dal 5 giugno). Ecco l’elenco delle azzurre della bolla di Rimini: Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara), Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara), Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri), Sofia D’Odorico (Delta Despar Trentino), Chiara De Bortoli (Reale Mutua Fenera Chieri), Eleonora Fersino (Zanetti Bergamo), Eleonora Furlan (Delta Despar Trentino), Anastasia Guerra (Il Bisonte Firenze), Marina Lubian (Savino del Bene Scandicci), Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri), Giulia Melli (Delta Despar Trentino), Camilla Mingardi (Unet E-Work Busto Arsizio), Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze), Loveth Omoruyi (Imoco Conegliano), Federica Squarcini (Saugella Monza). Staremo a vedere come le nostre beniamine andranno ad approcciare la Nations league e questa prima sfida con la Polonia: sarà grande show sul taraflex romagnolo!

