Diretta Italia Polonia/ Streaming video tv: gli azzurri debuttano alla Nations league

DIRETTA ITALIA POLONIA: GLI AZZURRI ALLA NATIONS LEAGUE 2021

Italia Polonia, in diretta dalla Fiera di Rimini, è la partita di pallavolo maschile in programma oggi, venerdi 28 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.30. Dopo il buon avvio delle azzurre, ecco che sono gli uomini della Nazionale Italiana di volley a fare il loro debutto ufficiale alla Nations league 2021, la prima manifestazione internazionale della Fivb, da che è scoppiata la pandemia da coronavirus. Saltata l’edizione 2020 per ovvi motivi, ecco che il magnifico torneo, con cadenza annuale, che vedrà protagoniste per le prossime 5 settimane nella bolla ”sanitaria” di Rimini ben 16 squadre nazionali, torna di scena e con lei anche la nostra squadrona di azzurri, sia pure in formazione rinnovata, considerato che tra poche settimane ci saranno i Giochi Olimpici.

Con la diretta tra Italia e Polonia, dunque non aspettiamoci il sestetto tipo con Zaytsev, Juantorena e Giannelli, ma un sestetto “di riserva” che pure ha tutte le carte per ben figurare nella manifestazione e anche contro i polacchi (che allo stesso modo, non ha portato a Rimini i big, che si preparano per le Olimpiadi). Ci attendiamo comunque oggi un incontro bollente a Rimini, con gli azzurri prontissimi a dare spettacolo.

DIRETTA ITALIA POLONIA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Polonia, come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley maschile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa prima sfida, in programma alle ore 19.30 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley maschile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

Abbiamo accennato prima che, come protagonisti della diretta tra Italia e Polonia, match di esordio della nazionale maschile alla Nations league 2021 (come per tutta la manifestazione), a tenere altro il triplice non saranno i nazionali più noti, già in ritiro per preparare i prossimi Giochi Olimpici sotto la guida del ct Blengini, ma una nuova selezione, “di riserva”, ma colma di grandi talenti del volley nazionale. Per la manifestazione infatti il tecnico federale Antonio Valentini ha chiamato a sè 16 giocatori, tra cui molti atleti si sono davvero messi in luce in questa stagione con i proprio club anche a livello internazionale, tra Champions league e altre competizioni CEV. Contiamo infatti Riccardo Sbertoli (Allianz Milano), Luca Spirito (NBV Verona), Gabriele Nelli (Itas Trentino), Giulio Pinali (Consar Ravenna), Alessandro Michieletto (Itas Trentino), Francesco Recine (Consar Ravenna), Mattia Bottolo (Kioene Padova), Oreste Cavuto (Top Volley Cisterna), Davide Gardini (Cucine Lube Civitanova), Gianluca Galassi (Vero Volley Monza), Lorenzo Cortesia (Itas Trentino), Marco Vitelli (Kioene Padova), Leandro Mosca (Allianz Milano), Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova), Filippo Federici (Vero Volley Monza), Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza). Davvero un elenco importante, con tanti giovani e giocatori esperti che lotteranno nella Nations league anche con lo scopo di ritagliarsi un posto in extremis nella selezione azzurra per Tokyo 2021. Ci attendiamo grandi prestazioni e grandi risultati da questa Italia.

