DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming tv: a Sofia senza Caterina Bosetti (VNL)

DIRETTA ITALIA POLONIA: LE CONVOCATE

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Polonia, possiamo fare una rapida carrellata sulle convocate che il CT Davide Mazzanti ha chiamato per questo appuntamento di Volley Nations League 2022 a Sofia. Alla Armeec Arena ci saranno tre assenze per Covid: a causa della positività al Coronavirus infatti non hanno potuto viaggiare con la squadra Caterina Bosetti, Anastasia Guerra e Marina Lubian. Confermate invece le altre: la nostra nazionale di volley femminile sarà guidata come sempre dalla straordinaria Paola Egonu, decisiva anche nella seconda settimana che si è disputata a Brasilia. La sua alternativa sarà Sylvia Nwakalor.

Come palleggiatrici invece Mazzanti si è affidato ancora una volta a Ofelia Malinov e Alessia Orro, come centrali invece avremo Cristina Chirichella e Anna Danesi con l’ottima opzione rappresentata da Sara Bonifacio, che in particolare ha giocato una grande partita contro il Brasile. Il gradito ritorno è quello di Elena Pietrini; faranno parte del gruppo, per la diretta di Italia Polonia e in generale per le prossime partite di Volley Nations League, anche Miriam Sylla e Alice Degradi. Come liberi infine la scelta del nostro Commissario Tecnico è caduta sulla veterana Monica De Gennaro, che rappresenta la grande sicurezza, e su Eleonora Fersino. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Italia Polonia sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno per tutti gli abbonati (numero 201 del decoder) perché come sappiamo le partite di Volley Nations League della nostra nazionale godono della copertura televisiva. L’alternativa è rappresentata come sempre dalla diretta streaming video: i clienti del satellite potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ma tutti i match di questa competizione vengono forniti dalla piattaforma volleyballworld.net, e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

ITALIA POLONIA: PER CONTINUARE A VOLARE!

Italia Polonia è in diretta dall’Arena Armeec di Sofia, alle ore 19:00 di mercoledì 29 giugno 2022: con questa partita si apre la terza settimana, per le azzurre, nella Volley Nations League 2022. Terza settimana che è anche l’ultima: dunque, al termine di queste quattro gare che ci attendono in terra bulgara scopriremo se le ragazze di Davide Mazzanti riusciranno a proseguire la corsa nella fase finale della competizione, detto che il percorso al momento ci vede al quarto posto in classifica e dunque con possibilità ben più che concrete di centrare quello che sarebbe il primo obiettivo nella Volley Nations League.

Nello stint precedente l’Italia ha fatto benissimo, vincendo tutte le sue partite e permettendosi anche di demolire il Brasile; adesso ci attende l’ultimo sforzo e vedremo se saremo in grado di proseguire realmente la nostra corsa, la Polonia è una nazionale arrivata qui con il 50% di vittorie (4-4 il record) e rispetto alla quale le azzurre partono certamente favorite. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Italia Polonia, prima che la sfida di Nations League prenda il via possiamo provare a fare un rapido excursus sui temi principali della serata di Sofia.

DIRETTA ITALIA POLONIA: RISULTATI E CONTESTO

Si giocherà dunque tra poco la diretta di Italia Polonia, una partita che per la nostra nazionale potrebbe voler dire un altro passo di avvicinamento alla fase finale della Volley Nations League 2022. Le ragazze di Davide Mazzanti stanno interpretando nel migliore dei modi il torneo: al termine della seconda settimana si sono ritrovate al terzo posto in classifica, in compagnia di quel Brasile demolito nella sfida diretta e ancora con la possibilità di timbrare la prima testa di serie nel tabellone ad eliminazione diretta, anche se in questo momento il Giappone sta letteralmente volando e gli Stati Uniti sono un osso come sempre durissimo.

Guardando in casa propria comunque l’Italia non può davvero lamentarsi: se nelle edizioni precedenti aveva approcciato la Volley Nations League con gruppi sperimentali, stavolta Mazzanti ha scelto di affidarsi alle migliori e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, 6 vittorie e 2 sconfitte in un percorso che, vada come vada, ci ha detto di come l’Italia possa rimanere nell’élite della pallavolo internazionale. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Polonia, un’altra vittoria sarebbe certamente una bella iniezione di fiducia per le azzurre…











