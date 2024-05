DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming tv: il calendario della Nations League (volley, 14 maggio 2024)

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL CALENDARIO DELLE AZZURRE

Mentre si avvicina la diretta di Italia Polonia, possiamo dare uno sguardo al calendario delle Azzurre in questa VNL 2024 femminile che, come già l’anno scorso, ci terrà compagnia a settimane alterne con gli uomini. Nella prima fase saranno tre settimane di partite, quattro per volta per un totale di dodici. La prima pool è ad Antalya dove l’Italia giocherà nei prossimi giorni anche contro Germania, Bulgaria e infine le padrone di casa della Turchia per tre giorni consecutivi dal giovedì al sabato, dopo un mercoledì di pausa.

Poi, alternando sempre una settimana di riposo a una di gioco, avremo altri due raggruppamenti da quattro partite ciascuno, il primo a Macao contro Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina dal 29 maggio al 2 giugno e l’altro a Fukuoka, in quel caso dall’11 al 16 giugno e sfidando nell’ordine Canada, Corea del Sud, Stati Uniti e Serbia. La classifica finale determinerà i nomi delle otto squadre qualificate per la fase finale della VNL 2024, che si terrà a Bangkok, capitale della Thailandia, sperando naturalmente che nel frattempo sia arrivata la matematica certezza della qualificazione per i Giochi Olimpici… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA POLONIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Adesso andiamo a scoprire come si potrà seguire la VNL 2024 femminile: non ci sarà una vera e propria diretta tv di Italia Polonia e delle partite che la seguiranno, ma in compenso tramite abbonamento ci saranno due possibilità per seguire la diretta streaming video di Italia Polonia, la quale sarà infatti disponibile sia sulla piattaforma DAZN sia tramite VBTV, che è punto di riferimento per tutto il volley mondiale.

ITALIA POLONIA: INIZIA LA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE FEMMINILE

Inizia un’estate che sarà lunghissima con la diretta di Italia Polonia: si gioca nella città turca di Antalya alle ore 19.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 14 maggio 2024, primo atto della lunga avventura della VNL 2024 di volley femminile e parliamo già di estate perché, salvo crolli clamorosi che nemmeno vogliamo ipotizzare, dopo questa competizione ci saranno naturalmente le Olimpiadi ad attendere le ragazze della Nazionale italiana di volley femminile. Un passo per volta, ricordiamo allora che la Volleyball Nations League da qualche anno ha sostituto il Grand Prix come competizione che si svolge tra a fine della primavera e la prima parte dell’estate delle Nazionali di volley, in vista del grande evento che stavolta è davvero il più atteso di tutti, cioè evidentemente i Giochi.

La diretta di Italia Polonia aprirà quindi il cammino verso la Final Eight della VNL 2024 femminile ma naturalmente anche il cammino verso la qualificazione olimpica: le Azzurre sono la migliore tra le Nazionali al momento non ancora ammesse a Parigi, gli ultimi posti si assegneranno in base al ranking e francamente dovremmo essere in una botte di ferro, ma naturalmente per non correre rischi è meglio vincere fin da subito un po’ di partite per blindare la posizione utile per volare alle Olimpiadi. Ecco allora che sarà subito doppiamente significativa la settimana di Antalya con le sue quattro partite: le Azzurre inizieranno con il piede giusto? Ce lo dirà la diretta di Italia Polonia…

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL GRANDE RITORNO DI JULIO VELASCO

Non ne abbiamo parlato fino a questo momento perché naturalmente merita un approfondimento il fatto che la diretta di Italia Polonia segnerà anche il ritorno ufficiale di Julio Velasco nei panni del commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile. Si tratta di un ritorno dopo il biennio 1997-1998, quando Velasco passò alla guida delle ragazze al termine del suo leggendario ciclo alla guida della Generazione di fenomeni maschile, della quale fu l’artefice dalla panchina. Poi per molto anni Julio Velasco era tornato ad allenare gli uomini, fino all’esperienza dell’anno scorso con Busto Arsizio e adesso il ritorno in Nazionale per sostituire Davide Mazzanti.

Naturalmente tutto questo rende ancora più affascinante l’estate olimpica, perché Julio Velasco è la leggenda del nostro volley e quindi l’obiettivo è chiaro: colmare la lacuna olimpica. L’oro ai Giochi fu l’unico obiettivo che gli sfuggì alla guida della Nazionale maschile, mentre le donne non sono mai nemmeno salite sul podio olimpico. A Parigi potremmo provare a sfatare due tabù in un colpo solo, ma naturalmente prima bisognerà fare bene nella Nations League, per mettere al sicuro il ranking: un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta di Italia Polonia…











