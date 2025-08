Diretta Italia Polonia streaming video tv: orario e risultato live della finale della VNL 2025 di volley maschile, oggi domenica 3 agosto

DIRETTA ITALIA POLONIA: FINALE DI LUSSO PER LA VNL 2025 MASCHILE

Un grande classico per una meravigliosa finale della VNL 2025 maschile: l’appuntamento con la diretta Italia Polonia attirerà tutta la nostra attenzione alle ore 13.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 3 agosto, dalla città cinese di Ningbo, con in palio il titolo della Volleyball Nations League che per gli Azzurri sarebbe una doppietta con il trionfo femminile.

Non servono molte parole per presentare la diretta Italia Polonia: senza tornare tanto indietro nel tempo, questa è stata la finale sia dei Mondiali 2022 sia degli Europei 2023, nel primo caso con il successo degli Azzurri e l’anno seguente la rivincita dei polacchi. In particolare, sono davvero significative le suggestive similitudini con il torneo iridato di tre anni fa.

Infatti, ieri in semifinale l’Italia ha avuto la meglio contro la Slovenia vincendo per 3-1, poi qualche ora dopo la Polonia ha liquidato per 3-0 il Brasile: ebbene, nella scorsa edizione dei Mondiali le semifinali erano state esattamente le stesse e allora magari i corsi e ricorsi storici potrebbero essere di buon auspicio per noi, pensando a come era finita allora.

Le due squadre si sono incrociate anche nella prima fase della VNL 2025 e ci fu la vittoria per l’Italia il 25 giugno scorso, con il risultato di 3-2 che comunque indica una grande battaglia fra questi due colossi della pallavolo mondiale. Inutile quindi sbilanciarsi troppo in calcoli, meglio pensare a goderci tutte le emozioni che sicuramente ci offrirà la diretta Italia Polonia…

ITALIA POLONIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come per tutta la VNL 2025, ma ovviamente con in più il fascino della finale, la diretta Italia Polonia in tv sarà garantita su VBTV e DAZN, il che significa che si tratterà di una diretta streaming video su abbonamento.

DIRETTA ITALIA POLONIA: COME ARRIVANO ALLA FINALE?

La Nations League è una lunga avventura, la finale sarà la partita numero 15 in meno di due mesi e quindi possiamo dire che la diretta Italia Polonia metterà di fronte le due squadre che hanno meritato di arrivare fino in fondo. Un messaggio forte da parte degli Azzurri, che sono ripartiti molto bene dopo la delusione olimpica della scorsa stagione: dieci vittorie e due sconfitte per il secondo posto nella classifica generale della prima fase, poi nella Final Eight le vittorie per 3-1 sia contro Cuba ai quarti sia nella semifinale di ieri contro la Slovenia.

La Polonia ha avuto qualche alto e basso in più nella prima fase, chiusa al quinto posto con otto vittorie e quattro sconfitte, ma questa settimana i polacchi hanno rifilato un doppio 3-0 prima al Giappone e poi al Brasile, quindi sono arrivati in forma al momento giusto. D’altronde l’argento olimpico dell’anno scorso e due ori più un argento nelle ultime tre edizioni dei Mondiali ci dicono che i biancorossi sono sempre presenti quando il gioco si fa duro. Non serve allora aggiungere altro, la VNL 2025 avrà una finale di lusso grazie alla diretta Italia Polonia!