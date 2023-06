DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming tv: il calendario azzurro nella VNL 2023 (oggi 1 giugno)

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL CALENDARIO

Mentre si avvicina la diretta di Italia Polonia, descriviamo per sommi capi il calendario della nostra Nazionale di pallavolo femminile in questa VNL 2023. Il debutto è stato martedì contro la Thailandia, oggi naturalmente affrontiamo la Polonia per aprire tre giorni consecutivi sempre in campo: Italia Stati Uniti e Italia Turchia saranno infatti in programma nei prossimi due giorni, venerdì 2 e sabato 3 giugno, in entrambi i casi con fischio d’inizio alle ore 19.00. Questi sono d’altronde i ritmi della Volleyball Nations League e anzi, come già l’anno scorso, almeno ci sono le settimane di riposo fra un raggruppamento e l’altro.

Dal 14 al 18 giugno l’Italia femminile giocherà altre quattro partite a Hong Kong, infine dal 28 giugno al 2 luglio l’appuntamento con le azzurre sarà per altre quattro partite a Bangkok, capitale proprio della Thailandia con cui in realtà abbiamo già giocato in Turchia. Infine, l’obiettivo naturalmente è quello di partecipare alla Final Eight della VNL 2023 di volley femminile, con quarti, semifinali e finale dal 12 al 16 luglio ad Arlington, negli Stati Uniti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia non sarà garantita oggi su canali televisivi italiani. Tuttavia, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Polonia che sarà garantita sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

ITALIA POLONIA: SECONDO IMPEGNO AZZURRO!

Italia Polonia, in diretta dalla città turca di Antalya alle ore 16.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi pomeriggio, giovedì 1° giugno 2023, sarà la seconda uscita delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti nella lunga avventura della VNL 2023 di volley femminile, di cui proprio l’Italia è campionessa in carica avendo conquistato la scorsa edizione della Volleyball Nations League vincendo la finale con un meraviglioso 3-0 al Brasile. Non avevamo mai vinto prima la Volleyball Nations League e nemmeno la competizione che la precedeva, cioè il Grand Prix, quindi adesso il desiderio sarebbe un memorabile bis consecutivo. Il torneo caratterizza la prima parte della lunga estate delle Nazionali di volley per quanto riguarda la pallavolo femminile, sulla strada degli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 15 agosto al 3 settembre e anche del successivo torneo di qualificazione olimpica dal 16 al 24 settembre.

La diretta di Italia Polonia ci darà altre indicazioni dopo i verdetti della partita di martedì contro la Thailandia: la VNL 2023 femminile ci terrà compagnia fino al 16 luglio, a settimane alterne con gli uomini. Nella prima fase saranno dunque tre settimane di partite, ad Antalya l’Italia deve ancora affrontare nei prossimi giorni anche Stati Uniti e le padrone di casa della Turchia. Poi, alternando sempre una settimana di riposo a una di gioco, avremo altri due raggruppamenti da quattro partite ciascuno, per un totale di 12 partite da disputare nella prima fase che metterà in palio i posti disponibili per la Final Eight di metà luglio. Cosa succederà nella diretta di Italia Polonia?

DIRETTA ITALIA POLONIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Polonia quindi sarà il secondo atto di un cammino lungo nella VNL 2023 di volley femminile, che diventerà addirittura lunghissimo se si pensa che gli obiettivi principali di questa estate saranno appunto gli eventi già citati, Europei e qualificazioni olimpiche, tutti da Ferragosto in poi. Le scelte quindi non sono naturalmente definitive, ma ricordiamo che le 14 giocatrici convocate dal commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile, Davide Mazzanti, per le quattro partite della prima settimana della VNL 2023 ad Antalya ci offrono un mix di campionesse già affermate e di giovani emergenti, come spesso succede in Volleyball Nations League. La competizione infatti è l’ideale per far crescere le giovani con sfide comunque di alto livello e l’aiuto delle big del gruppo.

Le due palleggiatrici in questa settimana sono Francesca Bosio e Ilaria Battistoni; ecco poi come schiacciatrici Miriam Sylla, Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico; come opposto abbiamo in Turchia Silvia Nwakalor e Adhouljok John Majak Malual, mentre come centrali sono state convocate Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Federica Squarcini e Linda Nwakalor ed infine ci saranno i due liberi Beatrice Parrocchiale e Sara Panetoni. Per le settimane successive, saranno possibili scelte diverse e vedremo se e cosa cambierà Mazzanti, intanto oggi attendiamo di scoprire quale sarà il verdetto della diretta di Italia Polonia…











