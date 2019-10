Diretta Italia Polonia/ Streaming video tv: sfida di lusso (Coppa del Mondo volley)

Italia Polonia, in diretta dal Convention Center di Fukuoka (Giappone), si gioca alle ore 5.30 del mattino italiano di oggi, domenica 6 ottobre 2019, come quinta partita della Coppa del Mondo di volley maschile 2019. Anche se l’orario per gli appassionati sarà decisamente scomodo, Italia Polonia resta una sfida di grande fascino, tra due delle Nazionali più forti nel panorama internazionale della pallavolo maschile. Oggi sarà un test ormai verso le Olimpiadi 2020 alle quali sia gli azzurri sia i campioni del Mondo sono già qualificati: la Coppa del Mondo avendo perso il ruolo di torneo di qualificazione olimpica è diventato un torneo di secondo piano, anche perché per le nazionali europee come appunto Italia e Polonia arriva davvero troppo a ridosso degli Europei finiti domenica scorsa. Pur con tutte queste cautele, resta una partita che meriterà di essere seguita con attenzione…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia non sarà garantita nel nostro Paese: infatti non c’è una copertura televisiva per le partite della Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale di questa manifestazione: lo trovate all’indirizzo worldcup.2019.fivb.com, inoltre sugli azzurri il sito e i social della Fipav naturalmente ci daranno ampie notizie.

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Polonia, possiamo osservare che finora la Nazionale di Gianlorenzo Blengini ha avuto un andamento altalenante in questa Coppa del Mondo, con le due sconfitte contro Giappone e Stati Uniti seguite dal doppio successo contro Argentina e Tunisia. D’altro canto il c.t. ha portato in Giappone una Nazionale largamente sperimentale, dal momento che i big hanno disputato qualificazioni olimpiche ed Europei negli ultimi due mesi. Lo scopo dunque è far crescere i nostri migliori giovani e permettere loro di accumulare esperienza in un torneo che mette comunque a confronto alcune delle Nazionali più forti del mondo. In tal senso il confronto con la Polonia sarà molto interessante, anche se naturalmente pure per i polacchi valgono le stesse considerazioni fatte per gli azzurri. Come abbiamo già detto altre volte, il calendario internazionale andrebbe ripensato: nel frattempo però si deve scendere in campo e giocare…



