DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming tv: ecco le date olimpiche (volley, oggi 24 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA POLONIA: LE DATE OLIMPICHE

Presentando la diretta di Italia Polonia, possiamo ricordare che in questa settimana si assegnano sei posti per il torneo di volley femminile delle Olimpiadi Parigi 2024, alle prime due di ognuno dei tre tornei pre-olimpici. Con la Francia qualificata di diritto in quanto Paese organizzatore, il totale sale a sette, poi bisognerà aspettare giugno 2024 e il ranking FIVB di quel mese per i nomi delle ultime cinque Nazionali che parteciperanno ai Giochi, che saranno le migliori escluse ma con un criterio di rappresentatività continentale.

Quindi quei continenti che non avranno alcuna qualificata frase prime sette manderanno la loro migliore del ranking, poi ci potrà essere spazio per le migliori in assoluto che fossero ancora escluse fino al raggiungimento di 12 posti. Il torneo poi si svilupperà dal 27 luglio all’11 agosto 2024, giocando uomini e donne a giorni alterni presso il Paris Expo Porte de Versailles, che oltre al volley ospiterà anche pallamano e tennis tavolo e sarà quindi uno dei “cuori” delle Olimpiadi parigine. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia sarà disponibile nel nostro Paese sui canali di Sky Sport, che offrirà di conseguenza anche la diretta streaming video di Italia Polonia, naturalmente tramite il servizio Sky Go. Per tutti gli altri, i punti di riferimento fondamentali saranno il sito della FIPAV e i suoi profili social. La Federazione mondiale FIVB seguirà però la partita con la Volleyball Tv, disponibile a livello mondiale su abbonamento.

ITALIA POLONIA: SI CHIUDE IL PREOLIMPICO

Italia Polonia, in diretta dalla città polacca di Lodz alle ore 20.30 di questa sera, domenica 24 settembre 2023, sarà il match che farà calare il sipario sul torneo pre-olimpico che assegna due posti per il torneo di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Diciamo che la diretta di Italia Polonia sarebbe stata più affascinante a livello maschile, infatti sappiamo benissimo che per gli uomini questa è stata sia l’ultima finale mondiale sia l’ultima degli Europei, curiosamente una in Polonia e l’altra in Italia e con vittoria sempre per gli ospiti. A livello femminile invece la Polonia è un gradino sotto, ma resta comunque una sfida affascinante in un Paese che ama il volley.

Siamo al termine del ciclo cominciato venerdì sera contro gli Stati Uniti d’America e proseguito poi ieri sera contro la Germania, perché il calendario è stato pensato apposta per concentrare nel finale le sfide più affascinanti. Contro la Polonia il favore dei pronostici nonostante il fattore campo (che poi non sembra aiutare tanto quando ci sono di mezzo Polonia e Italia) potrebbe essere dalla parte delle Azzurre, anche se ieri la Polonia ha fatto il colpaccio battendo gli Usa che invece avevano vinto con noi venerdì, tornando in corsa in maniera prepotente per la qualificazione. Stasera quindi la posta in palio è altissima e bisognerà tradurre in campo questo teorico vantaggio per le ragazze del c.t. Davide Mazzanti: che cosa ci dirà la diretta di Italia Polonia?

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Polonia, parliamo adesso un po’ più diffusamente della Nazionale che ha ospitato in casa propria questo torneo pre-olimpico. Dobbiamo precisare che in campo femminile i migliori ricordi della Polonia del volley sono ormai lontani nel tempo, vedi i due bronzi olimpici conquistati a Tokyo 1964 e Città del Messico 1968, cioè le prime due edizioni dei Giochi che comprendevano la pallavolo nel loro programma. Successivamente però l’unica altra partecipazione risale a Pechino 2008, praticamente il vuoto.

Ai Mondiali c’è stato invece un buon ritorno con il settimo posto del 2022 dopo però due mancate partecipazioni nel 2014 e 2018, ci sono tre medaglie ma risalgono all’argento del 1952 e poi ai bronzi del 1956 e del 1962, quindi bisogna sempre tornare davvero di tanto indietro nel tempo. In anni recenti c’era stamani realtà gloria agli Europei con due trionfi nel 2003 e nel 2005, poi il bronzo nel 2009, a dimostrazione che la Polonia non è mai da sottovalutare. Al maschile però è un’altra cosa, senza nulla togliere al fascino della diretta di Italia Polonia…

