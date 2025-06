Diretta Italia Polonia streaming video tv: orario e risultato live della partita che apre la settimana di Chicago per la VNL 2025.

DIRETTA ITALIA POLONIA: TORNA LA SFIDA INFINITA!

Che spettacolo la diretta Italia Polonia: alle ore 19:30 di mercoledì 25 giugno questa partita inaugura il secondo girone di Volley Nations League 2025, la nazionale maschile questa settimana sarà a Chicago e aprirà subito contro quella che è stata la più grande rivale degli ultimi anni.

Contro la Polonia, l’Italia ha vinto la finale che nel 2022 ci ha portato sul tetto del mondo, tra l’altro a casa loro; l’anno seguente la nazionale polacca si è presa la rivincita e ha messo in bacheca il titolo europeo, in generale possiamo dire che in quel periodo si sia potuto parlare delle due realtà di riferimento nel volley maschile.

Adesso le cose sono cambiate o comunque ci sono altre nazionali (su tutte la Francia) che si possono iscrivere al grande ballo, ma in un modo o in un altro la diretta Italia Polonia rimane affascinante; in più, importante per riprendere il cammino in VNL 2025.

Vedremo quello che succederà a Chicago; forse non indifferente il fatto che nella città dell’Illinois saranno le 12:30 quando si comincerà a giocare, anche questo potrebbe essere un fattore ma adesso noi possiamo fare qualche considerazione sul match e sulla situazione in generale nella Volley Nations League 2025.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA POLONIA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà possibilità di seguire la diretta Italia Polonia, ricordiamo che le partite della Volley Nations League 2025 sono garantite in diretta streaming video dal portale Volleyball TV.

DIRETTA ITALIA POLONIA: APRIAMO LA SECONDA SETTIMANA

Anzitutto nel presentare la diretta Italia Polonia bisogna dire che il secondo girone di Volley Nations League 2025 vedrà gli azzurri impegnati anche contro Cina, Brasile e Stati Uniti, in questo ordine: dunque si tratta di un raggruppamento sulla carta molto più complesso rispetto al primo, che abbiamo chiuso con tre vittorie e una sconfitta (contro la Francia) per un totale di 8 punti. Al momento siamo quarti in classifica: ci precedono Polonia (imbattuta, tutte vittorie da 3 punti e solo due set persi), Giappone e Brasile, in più attenzione perché la Cina ospiterà la fase finale e dunque vi è qualificata di diritto.

In conseguenza di questo, la classifica attuale ci dice che, essendo la Cina fuori dalle prime otto, i posti a disposizione sono appena sette; l’Italia dovrà essere brava a non farsi assorbire dalla Slovenia e da una Francia che al momento ha deluso le aspettative. Va detto che la VNL 2025 è un torneo che in questo caso va da ideale ponte ai Mondiali che si giocheranno a settembre, dunque può lasciare il tempo che trova; tuttavia abbiamo già detto più volte che l’Italia non è mai riuscita a vincerla, e mettere in bacheca anche questo trofeo potrebbe essere un bel segnale in vista della manifestazione iridata.