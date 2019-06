Diretta Italia Polonia U20/ Streaming video Rai: gli ottavi dei Mondiali U20

Italia Polonia U20, in diretta dallo Stadion GOSiR di Gdynia (Polonia), è in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 2 giugno 2019, per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20, che quest’anno sono ospitati proprio in Polonia. Si apre dunque la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali U20 e naturalmente in caso di pareggio al triplice fischio finale la partita proseguirà con tempi supplementari ed infine eventualmente anche i calci di rigore. Italia Polonia U20 vedrà dunque gli azzurrini del commissario tecnico Paolo Nicolato sfidare i padroni di casa, il che potrebbe costituire una insidia in più. Dal punto di vista strettamente tecnico però l’Italia Under 20 è sicuramente da considerare favorita: infatti gli azzurrini hanno vinto il loro girone con 7 punti, grazie alle vittorie contro Messico ed Ecuador e infine il pareggio contro il Giappone per blindare il primato, la Polonia invece si è salvata come terza del girone A, risultando essere appunto una delle migliori terze ripescate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA POLONIA U20

Davvero eccellente la copertura di Italia Polonia U20 in diretta tv, perché la partita degli azzurrini sarà trasmessa sia in chiaro dalla Rai sia su Sky per gli abbonati alla televisione satellitare. Dunque nel primo caso l’appuntamento sarà su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) oppure in diretta streaming video tramite Rai Play, servizio gratuito per tutti. Naturalmente invece i servizi di Sky sono riservati agli abbonati: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (il numero 201) e Sky Sport Mondiali (202), mentre per la diretta streaming video naturalmente ci si potrà affidare a Sky Go. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U20

Diamo adesso uno sguardo alle scelte del nostro commissario tecnico Paolo Nicolato per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Polonia U20. Dopo un parziale turnover contro il Giappone, possiamo ipotizzare che si torni in linea di massima al 3-5-2 della vittoria contro l’Ecuador. In porta Plizzari, protetto da una retroguardia a tre composta da Del Prato, Gabbia e Ranieri. A centrocampo Bellanova esterno destro e Tripaldelli a sinistra, mentre nel cuore della mediana dovrebbero agire Pellegrini, Frattesi ed Esposito. Infine l’attacco con le due punte Scamacca e Pinamonti, per un reparto offensivo “pesante”. La Polonia del c.t. Jacek Magiera dovrebbe invece affidarsi al modulo 4-2-3-1: al centro dell’attacco il centravanti Benedyczak, in suo appoggio dovrebbero agire sulla trequarti Bednarczyk, Zylla e Skoras.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Italia Polonia U20, in base alle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Gli azzurrini partono favoriti e il segno 1 (siamo formalmente in casa perché primi nel girone anche se si gioca in Polonia) è proposto a 1,87. Si sale poi a quota 3,35 in caso di pareggio e dunque con il segno X, mentre un successo da parte della Polonia varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



