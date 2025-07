Diretta Italia Portogallo donne streaming video Rai 2: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per gli Europei 2025, oggi lunedì 7 luglio

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente comincia la diretta Italia Portogallo donne, le lusitane si stanno affacciando da qualche anno al calcio che conta in campo femminile, ma finora con risultati abbastanza modesti: il Portogallo si è qualificato per la fase finale degli Europei 2017 e 2022 e dei Mondiali 2023, ma finora si è sempre fermato alla fase a gironi. L’Italia ha ben altra storia, anche se in verità per le Azzurre molti dei ricordi più belli sono ormai datati: i quarti di finale ai Mondiali 1991, il terzo posto agli Europei 1987 e poi le due finali del torneo continentale nel 1993 e 1997, ma anche le semifinali del 1984 e due quarti posti nel 1989 e 1991.

DIRETTA/ Spagna Belgio donne (risultato finale 6-2): Pina e Putellas in gol! (Europei, 7 luglio 2025)

Il problema è che dal 2000 in poi le soddisfazioni sono drasticamente calate, con i quarti agli Europei 2009 e 2013 e ai Mondiali 2019 come risultati di spicco. Ecco allora che già stasera potremmo avere l’occasione di ipotecare il passaggio ai quarti e fare meglio degli ultimi due Europei: una chance da non sprecare sul campo di Ginevra, dove adesso comincia davvero la diretta Italia Portogallo donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICA/ Spagna incontenibile! Diretta gol live score (7 luglio)

ITALIA PORTOGALLO DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Portogallo donne in tv sarà naturalmente in chiaro per tutti su Rai 2 e quindi pure in diretta streaming video su Rai Play, oltre che sul sito ufficiale Uefa.tv.

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO DONNE STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO DONNE: UNA GRANDE OCCASIONE PER LE AZZURRE

Lo Stade de Genève naturalmente di Ginevra ospita la partita che sarà una grande occasione per le Azzurre: la diretta Italia Portogallo donne potrebbe infatti già sancire la nostra qualificazione per i quarti di finale se tutto andasse per il meglio dalle ore 21.00 di stasera, lunedì 7 luglio, per la seconda giornata del girone B degli Europei di calcio femminile 2025.

Probabili formazioni Italia Portogallo donne/ Quote: conferme per Soncin? (Europei 2025, oggi 7 luglio)

Merito della vittoria al debutto, nella delicata sfida contro il Belgio che ci aveva buttato fuori tre anni fa: il gol di Arianna Caruso ha scritto stavolta una storia molto diversa e allora per l’Italia del c.t. Andrea Soncin l’obiettivo è vincere anche stasera, per salire a quota 6 punti e festeggiare di fatto il traguardo che le Azzurre non hanno raggiunto nelle ultime due edizioni.

L’occasione è molto favorevole perché il Portogallo potrebbe essere l’anello debole del girone: il ko per 5-0 contro la Spagna ne è un segnale, anche se contro le campionesse del Mondo in carica sarà difficile per tutti fare bella figura. Di certo per le lusitane stasera potrebbe già essere l’ultima spiaggia e allora sarà meglio stare molto attente alle ragazze di Francisco Neto.

Resta il fatto che vincere contro il Belgio era il primo grande obiettivo di questi Europei 2025 e le Azzurre ci sono riuscite: adesso la strada verso i quarti è in discesa e sarebbe un delitto tornare a complicarci la vita. Ecco perché Ginevra sarà un bivio determinante, ci attendiamo risposte di spessore dalla diretta Italia Portogallo donne…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO DONNE

Andrea Soncin potrebbe sostanzialmente confermare le protagoniste della prima vittoria nelle probabili formazioni per la diretta Italia Portogallo donne. Indichiamo allora di nuovo un modulo 4-4-1-1 con il portiere Giuliani protetta dalla difesa a quattro con Lenzini, Salvai, Linari e Di Guglielmo; Giugliano guiderà ilcentrocampo con Severini al suo fianco, mentre gli esterni potrebbero essere Cantore e Boattin; Caruso, decisiva quattro giorni fa, dovrebbe essere invece la trequartista alle spalle di Girelli.

Per il Portogallo di Francisco Neto bisogna invece capire cosa comporterà il ko della prima giornata, che però tutto sommato era messo in conto. Nel modulo 3-5-2 potremmo allora puntare ancora su Gomes, Costa e Pinto nella difesa a tre davanti al portiere Teixeira; molto folto il centrocampo a cinque, una linea nella quale potrebbero essere protagoniste dal primo minuto Bea, Jacinto, Norton, Pinto e Amado; infine, Jéssica Silva e Diana Silva potrebbero formare il tandem d’attacco per le lusitane.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Italia Portogallo donne esprime grande fiducia nelle Azzurre secondo le quote Snai, che indicano a 1,65 la vittoria italiana, mentre un pareggio varrebbe 3,85 volte la giocata e un successo del Portogallo vi ripagherebbe 4,90 volte la posta.