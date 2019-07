Diretta Italia Portogallo/ Streaming video: azzurri per le semifinali (Universiadi)

Italia Portogallo, in diretta dal Pala Sele di Eboli, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedi 11 luglio 2019: fischio d’inizio fissato già per le ore 20,00. Si entra quindi nel tabellone finale per il volley maschile alle Universiadi 2019 di Napoli e l’Italia di coach Graziosi ha dichiarato presente: la nostra nazionale azzurra, pure padrona di casa, infatti non ha perso l’occasione di mettersi in mostra durante la manifestazione, giunta alla sua 30^ edizione e ora che la situazione si fa bollente i nostri beniamini vorranno ancora regalarci qualche emozione. Di fatto la nazionale di Graziosi ha messo nel mirino la finale più preziosa ma il cammino è ancora lungo. Primo step sarà quindi il match col Portogallo di questa sera, valido per i quarti di finale: non sarà un match semplice, ma la nostra bell’Italia pare davvero in grandissima forma.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA PORTOGALLO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Italia Portogallo di quest’oggi, quarto di finale di prestigio per il volley maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la partita delle azzurre in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per il quarto di finale del volley maschile, atteso quest’oggi al Pala Sele, sarà senza dubbio utile andare a ricordare come le due nazionali oggi protagoniste sono arrivate a sfidarsi in questa diretta Italia Portogallo, di certo davvero entusiasmante. Partendo dagli azzurri va certo reso onore al cammino fin qui segnato dalla selezione di coach Graziosi, davvero impeccabile anche nelle prime fasi del torneo di volley maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Inseriti nel girone D, i nostri beniamini hanno chiuso la fase da primi in graduatoria e a pieni punti, con le vittorie maturate su Giappone, Argentina, Svizzera e Messico. In virtù di tale status poi l’Italia del volley ha pure avuto il privilegio del miglior sorteggio: ecco infatti che il Portogallo ha strappato la qualificazione ai quarti di finale solo per il rotto della cuffia. Non scordiamo infatti che i lusitani hanno terminato il girone B solo da secondi alle spalle della Russia e quindi dall’ultima casella messa a disposizione per accedere alla fase finale. Nonostante tali dati, la diretta Italia Portogallo di quest’oggi, che pure mette in palio un pass per le semifinali delle Universiadi 2019 di Napoli, pare davvero aperta ad ogni esito: solo il campo quindi ci darà il verdetto finale.

DIRETTA STREAMING ITALIA PORTOGALLO VOLLEY, UNIVERSIADI 2019