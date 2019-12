Diretta Italia Portogallo/ Streaming video tv: finale Mondiali beach soccer 2019

Italia Portogallo è la finale dei Mondiali di beach soccer 2019: si gioca alle ore 22:00 di casa nostra di domenica 1 dicembre, in diretta dal Los Pyniandi Stadium di Luque. Siamo in Paraguay, dove la nostra nazionale va a caccia della storia: vincere il primo titolo mondiale di sempre. In semifinale abbiamo battuto la Russia con un tiratissimo 8-7 e ce la vedremo con i lusitani che, battendo la sorpresa Giappone, hanno conquistato il diritto a giocare la finale per quella che potrebbe essere la terza vittoria. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Italia Portogallo, una partita che senza ombra di dubbio sarà complicata per gli azzurri; aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Portogallo sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno rivolgersi a Sky Sport Collection dove viene mandata in onda la finale dei Mondiali di beach soccer 2019. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, semplicemente attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO: RISULTATI E CONTESTO

Italia Portogallo come detto può essere la partita della gloria per la nostra nazionale, che sogna il titolo di campione del mondo per la prima volta. Allenata da Emiliano Del Duca, è già stata sul tetto d’Europa e a livello continentale è certamente tra le squadre più competitive ma adesso ha la possibilità di fare il salto di qualità ulteriore, trascinata dai gol di Gabriele Gori che entra nella finale con un titolo di capocannoniere ormai conquistato ampiamente, visto che la concorrenza è decisamente lontana (compreso il nostro Emmanuele Zurlo, eroe dei quarti di finale e risultato decisivo anche contro la Russia). Un’Italia che ha fatto benissimo per tutto il torneo, superando il girone con il primo posto in classifica (sconfitta contro l’Uruguay, indolore avendo fatto meglio nella differenza reti) per poi eliminare Svizzera e Russia con un gol di scarto in ogni partita. Il Portogallo invece ha dovuto cedere al Brasile nella prima fase, ma poi i verdeoro sono stati fatti fuori dalla Russia; i lusitani hanno superato il Senegal e poi il sorprendente Giappone, trovandosi qui in finale a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Staremo allora a vedere quello che succederà, naturalmente la grande speranza è che l’Italia possa andare oltre i suoi limiti e prendersi la vittoria dei Mondiali di beach soccer 2019.



