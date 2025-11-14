Diretta Italia Portogallo Under 20, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Viareggio per la partita valida come amichevole internazionale.

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO U20 (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Si va al riposo senza reti in diretta, ma il primo tempo di Italia–Portogallo U20 è stato tutto fuorché piatto. Le occasioni migliori le costruiscono gli ospiti, soprattutto sulle palle inattive: al 23’ il Portogallo sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Lima su corner di Mendonça, respinto sulla linea da un riflesso prodigioso di Postiglione. Sulla ribattuta ci prova lo stesso Mendonça, ma la sua conclusione termina alta.

Lima resta il più pericoloso dei lusitani: al 29’ aggancio perfetto a seguire per entrare in area, destro strozzato e Zenti blocca. L’Italia risponde al 35’ con una punizione di Rispoli ben calibrata per la testa di Reale, che però non indirizza verso la porta. Nel finale ancora Portogallo, ancora Lima: al 39’ si inserisce in area e prova un mezzo tiro-mezzo cross che Zenti neutralizza con buona reattività. Azzurrini più compatti e ordinati, Portogallo più continuo nel creare pericoli. Tutto aperto in vista della ripresa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO U20 (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio intenso nella diretta di Italia Portogallo U20, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 ma già diverse situazioni potenzialmente pericolose da una parte e dall’altra. La prima vera fiammata arriva al 9’, quando il Portogallo riparte in velocità dopo un pallone perso dagli azzurrini a centrocampo: l’azione si sviluppa in area tra rimpalli e deviazioni, finché Lima si coordina e calcia al volo dal limite dell’area piccola. La conclusione è potente ma imprecisa, e termina alta sopra la traversa, lasciando l’Italia con un brivido lungo la schiena.

Gli azzurrini provano a rispondere con il loro palleggio, ma faticano a trovare spazi tra le linee. Il Portogallo invece cresce col passare dei minuti e al 15’ costruisce un’altra occasione interessante: Veloso si incarica di una punizione dalla trequarti, disegnando un cross tagliato che attraversa tutta l’area senza che nessun compagno riesca ad arrivare alla deviazione decisiva. La palla sfila sul fondo, ma resta il segnale di un Portogallo più intraprendente in avvio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO U20 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, manca pochissimo al fischio di inizio della diretta di Italia Portogallo U20, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare i tre punti nel proprio bottino personale che in queste fase finali del girone sono molto importanti. L’Italia U20 prosegue il percorso di crescita con dati incoraggianti: 58% di possesso medio, 1,9 xG, 1,6 xA, e una precisione di passaggio dell’88%. Il 63% delle azioni pericolose nasce da costruzioni centrali e combinazioni strette, mentre la squadra segna spesso nei primi tempi (41% dei gol entro il 30’). Difensivamente, solida (0,8 xGA) e compatta nel blocco medio.

Il Portogallo U20 porta ritmo e intensità: 52% di possesso, 2,0 xG, 1,7 xA, e una media di 11,3 km percorsi per giocatore. Il 44% delle occasioni da gol arriva da manovre laterali e cross, con un’elevata efficacia sotto porta (36% dei tiri nello specchio convertiti). Sul piano disciplinare, leggera prevalenza di falli tattici portoghesi (16,8 contro 13,5), ma più duelli vinti dagli Azzurrini (55% contro 50%). Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Italia Portogallo U20, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Italia Portogallo non verrà trasmessa in televisione nè in chiaro nè a pagamento. Bisognerà invece accedere al sito Vivo Azzurro TV se qualcuno avrà realmente l’intenzione di seguire con i propri occhi l’amichevole che si disputerà in quel di Viareggio.

GLI AZZURRINI TORNANO IN CAMPO!

Si va in campo alle ore 18:30 di venerdì 14 novembre 2025 per la diretta Italia Portogallo Under 20. Presso lo Stadio comunale Torquato Bresciani di Viareggio la Nazionale guidata in panchina dal commissario tecnico Carmine Nunziata torna a giocare nella prima delle due sfide amichevoli che si disputeranno in questo mese.

Gli Azzurrini si rivedono quindi dopo l’eliminazione patita ai Mondiali di calcio U20, che si sono svolti l’estate scorsa in Cile, ad opera degli Stati Uniti Under 20 negli ottavi di finale. In quella circostanza gli italiani avevano sventolato bandiera bianca rimediando un netto 3 a 0 dovuto alla doppietta di Cremaschi, intervallata dal gol di Tsakiris.

I lusitani, che non hanno dal canto loro partecipato alla rassegna iridata, sono reduci da una vittoria per 1 a 0 ottenuta ad ottobre contro la Germania U20 grazie ad una rete messa a segno da Rodrigo Ribeiro dello Sporting di Lisbona. Proprio quest’ultimo aveva siglato un gol pure nell’ultimo incrocio fra queste due Nazionali giovanili.

Nel 2024, in Elite League, ci aveva pensato poi Vavassori a chiudere i conti trovando il pareggio per l’1 a 1 definitivo. L’Italia Under 20 non gioca su questo campo da ben diciotto anni, nello specifico da quando le reti firmate da De Ceglie ed Acquafresca erano state sufficienti per avere ragione contro l’Austria nel Torneo Quattro Nazioni.

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Difficile ipotizzare chi verrà schierato nella diretta Italia Portogallo anche nelle probabili formazioni visto che le due compagini tornano a giocare dopo l’avventura vissuta ai Mondiali Under 20. Il commissario tecnico Nunziata ha convocato ventitre calciatori e potrà dunque scegliere fra Tommaso Martinelli della Fiorentina o Lapo Siviero del Torino come portiere titolare, Mike Aidoo della Pergolettese, Cristian Cama della Roma, Mattia Mannini, Giacomo Stabile e Filippo Reale della Juve Stabia, Niccolò Postiglione del Pineto, Lorenzo Romani del Lecco, Jacopo Sardo del Monza e Francesco Stante dell’Inter fra i difensori.

A centrocampo Thomas Berenbruch dell’Inter, Alessandro Berretta della Giana Erminio, Leonardo Colombo e Kevin Zeroli del Monza, Lorenzo Riccio dell’Atalanta e Fabio Rispoli del Catanzaro mentre in attacco si giocheranno la titolarità Pietro Candelari dello Spezia, Giacomo De Pieri della Juve Stabia, Patrick Nuamah del Catanzaro, Matteo Lavelli e Matteo Spinaccé dell’Inter e Marco Romano del Genoa.