Diretta Italia Portogallo U19/ Streaming video tv: test match di livello per Bollini

Italia Portogallo U19, in diretta da Braganca, è la partita in programma oggi, venerdi 11 ottobre, con fischio d’inizio fissato per le ore 16,30 italiane, valida come amichevole internazionale. Nuovo banco di prova dunque per gli azzurrini Under 19 di Alberto Bollini che continuano il proprio programma di preparazione in vista dei tornei di qualificazione agli Europei del 2020 nel Nord Irlanda. Come è noto infatti l’Italia U19 sarà in campo solo il prossimo mese di novembre per disputare le sue sfide per il torneo preparatorio, e la federazione nazionale ha quindi organizzato una doppia amichevole in Portogallo per presentarsi a questo prossimo impegno ufficiale al top della condizione. Di contro infatti ci sarà oggi un rivale ben quotato, ovvero la formazione di pari età del Portogallo, guidata dal ct Felipe Ramos, finalista nell’ultima edizione della manifestazione continentale nel 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile seguire in diretta tv l’amichevole tra Portogallo e Italia U19 e non sono state diffuse indicazioni riguardanti una diretta streaming video della sfida. Consigliamo dunque di fare riferimento ai portali delle due federazioni e ai profili social ufficiali associati.

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA U19: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per l’amichevole di questo pomeriggio tra Italia Portogallo U19 il ct degli azzurrini Bollini dovrebbe riconfermare il 4-3-1-2 che ha ben figurato nelle amichevoli di settembre e che abbiamo ben visto anche contro la Svizzera in quel frangente. Vedremo dunque Bracolini tra i pali con di fronte a sè Ponsi, Okoli, Armini e Brogni, toccherà dunque al trittico Ghislandi, Rovella e Greco piazzarsi dal primo minuto in mediana, mentre in attacco vedremo le due punte Salcedo-Cangiano, con Riccardi sulla trequarti. Per il Portogallo Under 19 di Ramos invece il modulo di riferimento dovrebbe essere il classico 4-3-3 che vedrà Monteiro tra i pali e il quartetto Fernades, Mendes, Levi e Tavares in difesa. Per la mediana dei lusitani poi si fanno avanti Schurrle, Jocu e Brito e toccherà al tridente con Correia, Silva e Embalò gestire l’attacco dal primo minuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA