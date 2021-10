Diretta Italia Portogallo U20/ Streaming video Rai: appuntamento di lusso per Bollini

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO U20: GRAN MATCH PER L’8 NAZIONI

Italia Portogallo U20, in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, è la partita in programma oggi martedi 12 ottobre: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Dopo il buon pareggio recuperato solo la scorsa settimana in terra inglese, la formazione del ct Bollini torna protagonista per sfidare i pari età lusitani per il Torneo delle 8 nazioni. Appuntamento dei più prestigiosi, per il terzo turno ecco che si para davanti agli azzurri un rivale davvero impegnativo ma non insormontabile, con cui sarà sicuramente grandissimo spettacolo oggi pomeriggio.

Di certo la voglia di fare bene è tanta: con il successo sulla Polonia e il pari per 1-1 con l’Inghilterra, l’Italia U20 è prima nella classifica del torneo e certo il ct Bollini intende proseguire su questa strada. Il Portogallo U20 pure non manca di motivazione: la squadra di Emilio Peixe ha all’attivo appena un pareggio occorso sempre con la squadra polacca e pure nei giorni scorsi ha recuperato un sonoro KO coi pari età della Norvegia. Occorre dunque riscattarsi e magari anche ai danni degli azzurrini.

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO U 20 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che eccezionalmente la diretta tra Italia e Portogallo U20 sarà visibile sulla tv di stato: appuntamento in diretta tv con il match delle 8 nazioni alle ore 15.00 al canale Raisport +HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà garantita dunque anche la visione in diretta streaming video dell’incontro, tramite il noto servizio Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAISPORT

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO U20

Per le probabili formazioni della diretta tra Italia e Portogallo U20, ecco che entrambi i tecnici certo oggi punteranno solo su i loro titolari più in forma. In casa azzurra sarà spazio per il 4-3-3, dove pure avremo ancora Gelmi tra i pali e in difesa pure il quartetto composto da Barbieri, Armini, Viti e Pensi, benchè pure dalla panchina rimangono pronti Bouah e Dalle Mura. Per il centrocampo Bollini dovrebbe poi confermare Leone, Bove e Oristanio, anche se Gyabuaa potrebbe sperare di qualche minuto in campo nella ripresa: irrinunciabile in attacco Maldini che ha deciso l’incontro con gli inglesi, accompagnato da Cortinovis e Sekulov (con Del Serio che però scalpita).

Dovrebbe essere speculare 4-3-3 anche per il Portogallo U20 guidato in panchina da Emilio Peixe, il quale pure si affiderà a Jose Oliveira tra i pali e in difesa al quartetto formato da Filipe Cruz, Andrè Amaro, Rafael Fernades e Rodrigo Rego (con Helder Sa comunque a disposizione). Per il centrocampo dei lusitani rimane imprescindibile un giocatore come Rafael Brito, capitano, che pure sarà oggi affiancato da Carvalho e Bernardo Folha: Pereira, Agostinho e Brazao saranno invece le prime scelte per quanto riguarda il tridente offensivo.



