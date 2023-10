DIRETTA ITALIA QATAR/ Video streaming tv: il focus sui nostri rivali nel Preolimpico (oggi 1 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA QATAR: FOCUS SUI RIVALI!

Avvicinandoci alla diretta di Italia Qatar, dobbiamo dire che la Nazionale medio-orientale sta muovendo i suoi primi passi nella pallavolo internazionale ad alti livelli. Il Qatar non ha mai partecipato alla fase finale dei Giochi olimpici, mentre la prima volta ai Mondiali di volley maschile risale all’anno scorso, con un modesto ventunesimo posto a causa di tre sconfitte su altrettante partite in un girone d’altronde piuttosto difficile, con Brasile, Giappone e Cuba.

I segnali di crescita arrivano soprattutto dai Campionati continentali asiatici, perché nell’edizione disputata poco più di un mese fa in Iran il Qatar è salito per la prima volta sul podio con il terzo posto battendo la Cina dopo aver perso la semifinale contro il Giappone. In questo modo, il Qatar ha legittimato la sua presenza fra le 24 Nazionali che disputano i tre tornei pre-olimpici di qualificazione, ma francamente ipotizzare di lottare per andare davvero a Parigi sembra decisamente eccessivo, per ora. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA QATAR STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Qatar sarà garantita su abbonamento al canale numero 201 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Uno; di conseguenza ecco che il servizio Sky Go garantirà la diretta streaming video di Italia Qatar, partita che sarà d’altronde visibile anche su Volleyball World TV, la piattaforma mondiale della FIVB, anche in questo caso su abbonamento.

ITALIA QATAR: ALTRO TEST DA VINCERE!

Italia Qatar, in diretta alle ore 22.00 italiane di questa sera, domenica 1° ottobre 2023 (le 17.00 locali), sarà la seconda partita degli Azzurri nel torneo pre-olimpico di volley maschile che da ieri è in corso a Rio de Janeiro ed è quindi ospitato dal Brasile. La seconda uscita non dovrebbe essere particolarmente impegnativa perché il Qatar non dovrebbe rappresentare un problema per gli Azzurri del c.t. Fefè De Giorgi, che sono campioni del Mondo in carica e arrivano dall’argento agli ultimi Europei con sconfitta in finale contro la Polonia. L’obiettivo è quindi quello di vincere, possibilmente spendendo anche poche energie.

La formula del torneo pre-olimpico nel quale oggi vivremo la diretta di Italia Qatar è infatti esattamente la stessa dei tornei femminili disputati pochi giorni fa, con esito beffardo per l’Italia: tre appuntamenti distinti (gli altri due sono in Cina e in Giappone) con otto squadre ciascuno e le prime due classificate di ogni torneo conquistano immediatamente la qualificazione per Parigi 2024 aggiungendosi alla Francia Paese organizzatore. Gli ultimi cinque posti saranno poi assegnati successivamente in base al ranking, la speranza è che tra gli uomini si possano evitare i calcoli che invece nei prossimi mesi dovranno fare le nostre ragazze. Per il momento, si deve vincere per mettere la strada in discesa: cosa ci dirà la diretta di Italia Qatar?

DIRETTA ITALIA QATAR: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Qatar, ricordiamo i nomi di tutti gli Azzurri protagonisti di questo torneo pre-olimpico. Purtroppo assente l’infortunato Roberto Russo, avremo i due palleggiatori Simone Giannelli (capitano) e Riccardo Sbertoli; gli schiacciatori sono Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Tommaso Rinaldi; come centrali l’Italia potrà contare su Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia e Giovanni Sanguinetti; i due opposti saranno Alessandro Bovolenta e Yuri Romanò; infine ecco come liberi Fabio Balaso e Leonardo Scanferla.

Una formazione di altissimo livello, anche per questo ci sentiamo di scrivere senza troppe cautele che oggi l’impegno dovrebbe essere abbastanza morbido per la seconda uscita nel torneo pre-olimpico di Rio de Janeiro, che poi andrà in crescendo per l’Italia come livello di difficoltà, passando ad esempio per la partita contro la Germania e poi nel prossimo weekend avremo al sabato Cuba e infine la grande chiusura con Italia Brasile, domenica 8 ottobre. La speranza è quella di arrivarci con la qualificazione olimpica già in tasca e allora ecco che servirà anche evitare clamorosi colpi di scena nella diretta di Italia Qatar…











