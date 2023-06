DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA/ Video streaming tv: il calendario azzurro agli Europei donne (15 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA DONNE: IL CALENDARIO

A margine della diretta di Italia Repubblica Ceca donne, possiamo analizzare il calendario che la nazionale azzurra dovrà onorare nel corso degli Europei basket 2023. Il gruppo B si disputerà interamente alla Minora Mevtachim Arena di Tel Aviv: dopo l’esordio di oggi l’Italia donne sarà nuovamente in campo domani per sfidare le padrone di casa di Israele, mentre domenica 18 giugno chiuderanno la prima fase contro il temibilissimo Belgio. A questo punto, le possibilità sono diverse: con il primo posto nel girone le azzurre avrebbero quattro giorni di riposo, disputando i quarti di finale giovedì 22 giugno.

Al contrario, il playoff (con seconda o terza posizione) sarebbe già 24 ore più tardi, dunque lunedì 19 giugno. Eventuale semifinale sabato 24, il giorno seguente la finale (qualunque essa sia); attenzione però, perché sabato 24 giugno l’Italia potrebbe comunque essere sul parquet in caso di eliminazione ai quarti, per disputare il mini-torneo che assegna il quinto posto (con finale il 25) e dunque la qualificazione al Preolimpico. Insomma: le partite rischiano di essere tante, noi speriamo che il cammino sia positivo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Ceca donne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: Sky Sport ha acquistato i diritti per trasmettere gli Europei basket 2023 e dunque le partite della nostra nazionale saranno un appuntamento per gli abbonati, che potranno anche attivare (senza costi aggiuntivi) il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. A proposito di mobilità: la rassegna continentale di basket femminile sarà anche su Eleven Sports, di conseguenza su DAZN perché il portale fa parte di questo pacchetto. Anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio per seguire il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ITALIA REPUBBLICA CECA DONNE: INIZIA IL NOSTRO CAMMINO!

Italia Repubblica Ceca donne è in diretta dalla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, alle ore 14:00 di giovedì 16 giugno: nella casa del Maccabi prendono il via, per la nostra nazionale, gli Europei basket 2023. Una rassegna nella quale l’Italia ha un obiettivo ben preciso, per quanto difficile: entrare nelle prime quattro così da qualificarsi al Preolimpico e provare ad arrivare ai Giochi, come detto un traguardo ostico anche perché le ragazze del basket femminile lo mancano da tempo e non fanno ancora parte dell’élite di questo movimento internazionale.

Sia come sia la diretta di Italia Repubblica Ceca donne sarà già importante per dirci dell’approccio azzurro; nell’ultima rassegna continentale abbiamo mancato i quarti di finale (che erano arrivati nel 2017), in generale stiamo certamente crescendo ma ci sono ancora dei passi da fare prima di poter dire di giocarci i titoli, alcune nazionali sono corazzate. Vedremo come ci comporteremo in questo esordio, aspettando la diretta di Italia Repubblica Ceca donne possiamo provare a tracciare alcuni dei temi principali legati alla partita e, in generale, agli Europei basket 2023.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA DONNE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Repubblica Ceca donne ci spinge anche a parlare della formula con cui sono organizzati gli Europei basket 2023. Le sedi sono due, vale a dire Israele e Slovenia; in caso di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta le azzurre resteranno comunque a Tel Aviv qualora dovessero giocare il playoff, mentre con il primo posto nel girone andrebbero direttamente a Lubiana, dove avranno luogo i match validi per il titolo. Dunque, la prima di ogni gruppo va direttamente ai quarti di finale; si qualificano poi seconda e terza.

Le quali si dovranno incrociare in un match di spareggio; il tabellone è già idealmente formato, quindi sappiamo che l’Italia andrebbe a incrociare una delle nazionali in arrivo dal gruppo A (dove gioca la Spagna, che però dovrebbe vincere il girone). Sarà molto difficile arrivare al primo posto: nel nostro raggruppamento infatti c’è il Belgio, terzo agli ultimi Europei basket e in generale di un livello che appare superiore a quello delle ragazze allenate da Lino Lardo. Anche così, speriamo: prima della palla a due si possono fare tante osservazioni, ma poi come sempre sarà il parquet a darci il suo verdetto…











