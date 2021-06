Diretta Italia Repubblica Ceca/ Streaming video Rai 1: amichevole per gli azzurri

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA: ALTRO TEST PER GLI AZZURRI

Italia Repubblica Ceca, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 4 giugno: gli azzurri affrontano l’ultima amichevole di lancio verso gli Europei, che saranno il grande appuntamento dell’estate. Un’occasione di riscatto per la nostra nazionale, reduce dal flop del Mondiale 2018 ma anche rinata grazie al lavoro di Roberto Mancini, che ha portato in gruppo tanti giovani e, dopo aver dominato le qualificazioni agli Europei, ha anche timbrato la Final Four di Nations League certificando la crescita di un progetto che adesso può permetterci di ottenere ottimi risultati, sapendo che però la strada potrebbe essere ancora lunga.

Dopo aver schiantato San Marino, come era nelle previsioni, giochiamo l’amichevole contro una nazionale in ricostruzione: esauriti i grandi fasti di fine anni Novanta-inizio Duemila, la Repubblica Ceca è calata sensibilmente ma sta provando a tornare nell’élite del calcio continentale, intanto si è qualificata agli Europei e dunque lei pure si prepara al meglio alla fase finale. Aspettando che a Bologna si giochi, possiamo cominciare ad analizzare la diretta di Italia Repubblica Ceca anche dal punto di vista delle scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici, e dunque possiamo prenderci del tempo nell’analizzare le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Ceca verrà trasmessa su Rai Uno, appuntamento fisso quando si tratta delle partite della nostra nazionale: il canale è disponibile a tutti sul digitale terrestre con la possibilità dell’alta definizione, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’amichevole anche tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente mediante il sito (www.raiplay.it) o l’app Rai Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA

Roberto Mancini ha svelato le sue scelte per gli Europei: in Italia Repubblica Ceca ci aspettiamo la formazione titolare, e allora ecco Bonucci e Chiellini che si piazzeranno davanti a Gigio Donnarumma, mentre sulle corsie laterali avremo verosimilmente Di Lorenzo e Spinazzola con quest’ultimo che dovrà dimostrare di aver superato i problemi fisici. A centrocampo, sicuro del posto Barella; come regista dovrebbe agire al momento Locatelli, sull’altra mezzala grande favorito Lorenzo Pellegrini. Nel tridente invece solito ballottaggio Belotti-Immobile; Federico Chiesa in vantaggio su Domenico Berardi, con Lorenzo Insigne che partirà da sinistra. Per Jaroslav Silhavy il modulo sarà il 4-2-3-1: in porta Vaclik, davanti a lui dovremmo vedere Celustka e Zima con Coufal a occuparsi della corsia destra e Boril che invece agirà sull’altro versante. La cerniera mediana dovrebbe essere formata da Holes e Soucek, quest’ultimo reduce da una grande stagione con il West Ham; Jankto sarà l’esterno alto a sinistra con Provod o Masopust sull’altro lato, poi Darida accompagnerà l’azione dell’ex Sampdoria Schick che è in vantaggio su Vydra per ricoprire il ruolo di centravanti.



