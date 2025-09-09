Presentazione della diretta Italia Repubblica Ceca, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA U19 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Volendo scoprire qualcosa in più circa la storia verso la diretta Italia Repubblica Ceca U19, dobbiamo osservare che la partita di oggi vanta ben dodici precedenti, con l’Italia Under 19 saldamente in vantaggio grazie a sette pareggi a fronte di tre successi per i pari età della Repubblica Ceca, ovviamente con due pareggi a completare il bilancio complessivo.

Scendendo nel dettaglio abbiamo cinque amichevoli, con tre vittorie per l’Italia e due per la Repubblica Ceca, mentre la differenza si fa più netta nei sette precedenti ufficiali, con quattro vittorie per gli Azzurrini, due pareggi e un solo successo per i giovani cechi. La sfida più recente risale a sabato 23 marzo 2024, nelle qualificazioni degli Europei U19 di quell’anno, con vittoria per 2-1 dell’Italia grazie ai gol di Simone Pafundi e Luca Lipani. I numeri quindi ci infondono fiducia, ma ora è giunto il momento di scoprire che cosa ci dirà il nuovo capitolo della diretta Italia Repubblica Ceca U19! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Italia Repubblica Ceca U19, come seguire la partita in streaming video

La diretta Italia Repubblica Ceca inizierà alle 11.00 ma non potrà essere seguita in nessun modo dai tifosi della Nazionale visto che nessuna rete manderà in onda la sfida né in chiaro né con un abbonamento e neanche con servizi di streaming, si potrà quindi solo conoscere il risultato in diretta.

Italia Repubblica Ceca U19, ultima amichevole croata

Al Podturen Stadium di Podturen in Croazia andrà in scena la diretta Italia Repubblica Ceca tra le due selezioni Under 19 che stanno giocando un torneo amichevole insieme a Germania e Croazia come preparazione in vista delle prossime qualificazioni agli Europei che inizieranno nel mese di novembre.

Gli azzurri arrivano da due risultati non troppo convincenti, un pareggio 0-0 con i croati nella partita d’andata e una pesante sconfitta 3-1 contro i tedeschi che ha lasciato parecchi dubbi, per i cechi invece è arrivato un pareggio in rimonta contro i padroni di casa e una sconfitta con la Germania che però a differenza della nostra Nazionale lascia più spiragli di miglioramento piuttosto che dubbi sulla tenuta della squadra nelle prossime importanti partite.

Italia Repubblica Ceca, probabili formazioni

Proveremo comunque a fornire un ipotetico undici titolare per entrambe le squadre per la diretta Italia Repubblica Ceca Under 19 che per i ragazzi di Alberto Bollini dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 con Martinelli in porta, Magni, Pagnucco e Cocchi come tre difensori centrali, Fortini e Venturino gli esterni di un centrocampo formato da Della Rovere e Comotto, Camarda sarà la punta centrale con De Pieri e D’Andrea come trequartisti.

Per gli avversari invece il modulo scelto da Vaclav Jilek dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Silhavy come portiere, Kricfalusi, Konecny, Hunal e Zachoval come difensori, Tosnar e Pech i due mediani, Sosna, Panos e Mokrovics i trequartisti e Rus unico attaccante .

Pronostico Italia Repubblica Ceca, possibile esito finale

Nonostante gli azzurrini arrivino a due risultati sicuramente non positivi il risultato finale che ci si aspetta per la diretta Italia Repubblica Under 19 è la vittoria dei ragazzi di Bollini che vorranno ottenere un risultato diverso dopo le prime due amichevoli del torneo e dimostrare di essere pronti per conquistarsi l’Europeo.

La squadra dovrà essere più attenta in fase difensiva per la quale ha subito diversi gol ma soprattutto dovrà riuscire a trovare con più facilità il gol che nelle prime due uscite è mancato sia per imprecisione degli attaccanti che per i pochi palloni con cui sono stati serviti.