DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA/ Video streaming tv: il punto sui rivali (volley oggi 30 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA: FOCUS SUI RIVALI

In avvicinamento alla diretta di Italia Repubblica Ceca, possiamo adesso spendere qualche parola in più sui nostri rivali. La Repubblica Ceca arriva dal dodicesimo posto agli Europei terminati appena un paio di settimane fa: cammino discreto e nulla più, con il terzo posto nella prima fase a gironi alle spalle di Polonia e Olanda nel gruppo che era ospitato in Macedonia del Nord, poi l’avventura per i cechi è finita già agli ottavi di finale a causa della secca sconfitta per 3-0 contro la Serbia.

D’altronde la Repubblica Ceca come Nazionale dopo la fine della Cecoslovacchia unita non ha mai partecipato alle Olimpiadi, ai Mondiali vanta il decimo posto del 2010 come migliore risultato mentre agli Europei i migliori risultati recenti sono i quarti di finale raggiunti nel 2017 e nel 2021. Nazionale dignitosa ma nulla più, lontanissima parente della Cecoslovacchia che fu argento olimpico nel 1964, bronzo nel 1968, due volte campionessa del Mondo nel 1956 e 1966 e tre volte campionessa d’Europa nel 1948, 1955 e 1958. La parabola discendente era già iniziata negli ultimi anni della Cecoslovacchia unita, poi i cechi non hanno più invertito la tendenza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Ceca sarà garantita su abbonamento al canale numero 205 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Max; di conseguenza ecco che il servizio Sky Go garantirà la diretta streaming video di Italia Repubblica Ceca, partita che sarà d’altronde visibile anche su Volleyball World TV, la piattaforma mondiale della FIVB, anche in questo caso su abbonamento.

VIA AL TORNEO!

Italia Repubblica Ceca, in diretta alle ore 18.30 italiane di oggi, sabato 30 settembre 2023, sarà la prima partita degli Azzurri nel torneo pre-olimpico di volley maschile che comincia appunto oggi a Rio de Janeiro ed è quindi ospitato dal Brasile. La formula è esattamente la stessa dei medesimi tornei femminili disputati pochi giorni fa, con esito beffardo per l’Italia: tre tornei distinti con otto squadre ciascuno e le prime due classificate di ogni torneo conquistano la qualificazione per Parigi 2024 unitamente alla Francia che è il Paese organizzatore e in realtà anche campioni in carica.

Gli ultimi cinque posti saranno poi assegnati successivamente in base al ranking, considerando anche la rappresentatività per ogni continente: calcoli che dovranno fare le nostre ragazze ma speriamo che non tocchino gli uomini, che sono campioni del Mondo in carica e arrivano dall’argento agli ultimi Europei con sconfitta in finale contro la Polonia. Sulla carta, dal torneo di Rio de Janeiro dovrebbero emergere come favorite il Brasile padrone di casa e proprio l’Italia, ma adesso bisogna cominciare a vincere la prima partita per mettere la strada in discesa: cosa ci dirà la diretta di Italia Repubblica Ceca?

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Repubblica Ceca, dobbiamo dire che per gli Azzurri del c.t. Ferdinando De Giorgi questo dovrebbe essere un esordio abbastanza morbido nel torneo pre-olimpico di Rio de Janeiro, che come momento più affascinante proporrà proprio all’ultima giornata Italia Brasile, domenica 8 ottobre. La speranza è quella di arrivarci con la qualificazione olimpica già in tasca e in tal senso l’ostacolo più insidioso potrebbe essere Cuba, che affronteremo il giorno prima. Finale tosto, ma serve arrivarci nel migliore dei modi, vincendo già da oggi.

La squadra sarà naturalmente in buona sostanza quella già ammirata agli Europei, quindi con i due palleggiatori Simone Giannelli (capitano) e Riccardo Sbertoli; gli schiacciatori sono Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Tommaso Rinaldi; come centrali l’Italia potrà contare su Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia e Giovanni Sanguinetti; i due opposti saranno Alessandro Bovolenta e Yuri Romanò; infine ecco come liberi Fabio Balaso e Leonardo Scanferla. Inizia l’avventura con la diretta di Italia Repubblica Ceca…











