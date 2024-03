DIRETTA/ Italia Repubblica Ceca U19 video streaming tv: un precedente molto curioso (23 marzo 2024)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA U19, TESTA A TESTA

Ha grande tradizione recente la diretta di Italia Repubblica Ceca U19 che ci terrà compagnia oggi pomeriggio dallo stadio Friuli di Udine, abbiamo quindi parecchio da raccontare, cominciando dal bilancio complessivo che ci parla di sette vittorie per l’Italia a fronte di tre successi per i pari età cechi e naturalmente un paio di pareggi. Di conseguenza l’Italia Under 19 è in vantaggio anche per quanto riguarda il numero dei gol segnati, che sono 23 a fronte dei 14 per la Repubblica Ceca.

FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA/ Quote: il ritorno di Manuel Neuer (amichevole, 23 marzo 2024)

L’ultimo precedente tuttavia risale a sei anni fa, che evidentemente sono un abisso a livello di una Nazionale giovanile: era martedì 27 marzo 2018 quando Italia e Repubblica Ceca U19 si affrontarono per l’ultima volta prima di oggi, anche in quel caso nelle fasi di qualificazioni per l’Europeo di categoria. Il verdetto fu un pareggio per 1-1 con il gol italiano che fu segnato da Brignola dopo soli dieci minuti di gioco, ma la Repubblica Ceca pareggiò al minuto 85 con Sipek. Il dato più curioso tuttavia fu che pure allora si giocò ad Udine, nel contesto di un girone di Fase Elite ospitato dalla FIGC in Friuli Venezia Giulia. Ci sarà la sensazione di deja-vu… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE/ Quote: Neymar è il grande assente (amichevole, oggi 23 marzo 2024)

ITALIA REPUBBLICA CECA U19, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Italia Repubblica Ceca U19 sarà trasmessa in esclusiva su Figc.it e sul canale youtube Figc. Dunque si può trasmettere tramite Chromecast, Amazon Firestick o attraverso smart tv.

Anche la diretta streaming Italia Repubblica Ceca U19 sarà visibile unicamente sul sito ufficiale o sul canale YouTube. Basterà avere l’applicazione installata e il gioco è fatto.

GARA FONDAMENTALE

La diretta Italia Repubblica Ceca U19, in programma sabato 23 marzo alle ore 16:30, racconta della seconda giornata della Fase Elite dell’Europeo di categoria. Nella prima sfida, gli azzurrini hanno battuto 3-1 la Scozia grazie ai gol di Zeroli, Pafundi e Romano.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ECUADOR/ Diretta tv: Jorginho è in lotta con Locatelli (23 marzo 2024)

La Repubblica Ceca ha avuto la meglio di misura sulla Georgia grazie al timbro dopo quattro minuto di Toman del Brno. Solamente la prima di ogni girone si qualificherà alla fase finale dunque sarà fondamentale un buon risultato per la squadra di Corradi.

ITALIA REPUBBLICA CECA U19, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Repubblica Ceca U19 vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Marin, difesa a quattro composta da Palestra, Pagnucco, Chiarodia e Bartesaghi. A centrocampo Di Maggio, Lipani e Zeroli con Ciammaglichella, Anghelé e Pafundi in attacco.

La Repubblica Ceca replica con lo stesso assetto tattico. Tra i pali Baier, difeso qualche metro più avanti da Toman, Hunal, Konecny e Zachoval. Zitny sarà il mediano con Vitarigov e Planka rispettivamente mezzali di destra e sinistra. In attacco Pudil, Krulich e Urica.

ITALIA REPUBBLICA CECA U19, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Italia Repubblica Ceca U19 danno favorita la squadra ospite a 1.62. Secondo sisal, l’1 è offerto a 4.50 mentre la X a 3.60.

L’Over 2.5 è più basso rispetto all’Under alla stessa soglia, 1.75 contro 1.95. Il Gol è offerto a 1.67 mentre il No Gol è a due volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA